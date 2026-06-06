联合国警告黎巴嫩人道主义危机加剧

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，联合国下属的世界粮食计划署（WFP）在一份声明中宣布，在以色列持续袭击黎巴嫩约三个月后，仍有超过一百万人流离失所。据该机构称，物价上涨、收入来源断绝以及对市场的冲击限制了许多家庭获取食物的能力，使人道主义状况极其脆弱。该机构还宣布，自3月2日以来，尽管实地困难重重，它已向黎巴嫩各地区超过70万战争受难者提供了紧急食品和现金援助。然而，持续的每日轰炸和疏散命令，既加剧了流离失所的浪潮，也使得进入需要援助的地区（尤其是偏远地区）变得更加困难。根据最新的粮食安全评估，在2026年4月至8月期间，约124万人（相当于黎巴嫩近四分之一的人口）面临严重粮食不安全状况。世界粮食计划署还宣布，自冲突升级以来，蔬菜价格上涨超过20%，面包价格则上涨了约15%。该机构在2026年5月至8月期间需要1.12亿美元的预算来继续紧急援助，并警告称，资金短缺将削弱其应对日益增长的需求的能力。