据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，犹太复国主义政权军队总参谋长已确认，“以色列·肖默”军队行动部负责人，因被指控犯有导致其服役期提前结束的道德违规行为而立即辞职。犹太复国主义政权侵略军发言人称，“以色列·肖默”已以“个人”原因为由，向军队行动中心主任“伊萨克·科恩”提出结束服役并退役的请求。据“Al-Mayadeen”新闻网报道，犹太复国主义政权军队总参谋长“埃亚尔·扎米尔”立即批准了他的退役和辞职请求，任命“A”上校（规划部门负责人）暂代其职务。此次辞职恰逢希伯来语媒体发布关于此决定原因的报道。

一些军事记者就此表示，肖默因涉嫌利用职务之便进行道德违规，特别是被指控“涉嫌与下属建立一种涉及滥用权力的关系”，而受到军警刑事调查部门的审讯。此消息对犹太复国主义政权的军事圈来说相当突然，因为肖默正处于作战活动的核心，并且根据希伯来语媒体的报道，他本是晋升少将的主要候选人之一。据军事记者称，肖默最近还被提名为未来人力管理局（AKA）局长或中央司令部指挥官的主要人选之一。此外，他还是该政权总理军事秘书的候选人，这也是该职位至今尚未任命的原因。尽管指控十分严重，但犹太复国主义政权军队发言人选择暂不就案件细节发表评论。