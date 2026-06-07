美国国会伊朗裔议员：特朗普应被免职

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国国会民主党籍伊朗裔议员针对唐纳德·特朗普总统在白宫办公室内频繁打瞌睡一事表示，特朗普应被免职。亚斯敏·安萨里在社交媒体X平台（原推特）上发文称：“唐纳德·特朗普今天又在白宫办公室里睡着了好几次。”她补充说：“正因如此，我一直呼吁启动宪法第二十五修正案，我的数十位同僚也这样做了。”她在结尾强调，唐纳德·特朗普身体状况不佳且应被免职，并指出“这是一场国家安全危机”。据悉，已发布的某些视频片段显示特朗普在白宫活动中处于睡着的状态，这加剧了对其健康状况的猜测。

在去年12月的内阁会议上，当美国商务部长霍华德·卢特尼克赞扬总统的关税政策及其内阁是“有史以来最好”时，特朗普似乎正打瞌睡，眼睛几乎难以睁开。在此前11月椭圆形办公室会议后，《华盛顿邮报》分析了多个视频并得出结论：特朗普努力睁开眼睛近20分钟。现任美国总统在内阁会议上打瞌睡引发关注，而他本人曾在2024年总统竞选期间以此攻击前任总统乔·拜登，甚至给拜登起绰号为“瞌睡乔”。他在2024年9月的一场竞选集会上曾说：“当摄像机在拍摄的时候，怎么能睡觉呢？”特朗普随后对美国播客安德鲁·舒尔茨说：“你永远不会看到我在镜头前睡着。”