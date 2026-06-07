据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，犹太复国主义政权在加沙实施的结构性、犯罪性的破坏，如今正在黎巴嫩南部被全面复制；这一问题甚至让华盛顿官员也感到担忧。日益升级的犹太复国主义者的野蛮行径表明，内塔尼亚胡政府关于2024年11月与真主党冲突正式结束后所作的承诺完全是谎言。犹太复国主义政权对伊朗的侵略（自2月28日起在美国的完全犯罪性配合下发动）与对黎巴嫩南部的入侵同时发生，自那时起，对黎巴嫩南部地区的日益占领便持续至今。这一问题据评估是为了建立针对真主党攻击的缓冲地带。犹太复国主义者的乐观假设是：伊朗作为威胁将被消除，从而真主党最重要的支持者和后盾也将消失。当时，一批犹太复国主义评论员和领袖们吹嘘该国的技术和军事成就，却忘记了真主党既是一个活生生的运动，也是一个理念，对于犹太复国主义敌人而言，它将是一个深坑、一个无法终结的未知死胡同。犹太复国主义者从未懂得，只有凭借更崇高的信仰才能对抗信仰，而真主党将顽强地用坦克、导弹和战斗机进行抵抗。自3月以来，以色列一直在破坏基础设施、使人口流离失所并彻底摧毁黎巴嫩南部的村庄，其虚假的假设是，通过这些行动，可以确保被占领土北部靠近黎巴嫩边境的犹太复国主义定居点的安全。4月，在伊朗战争的阴影下，以色列与黎巴嫩之间达成了另一项停火协议，并延长了45天至5月中旬。这场荒唐的表演发生之际，以色列军队的行动仍在继续，截至6月1日，已有超过100万黎巴嫩人流离失所，超过3300人牺牲。同期，有24名犹太复国主义士兵和4名平民被击毙。凭借伊朗在外交上的顽强抵抗（通过持续阻塞霍尔木兹海峡得到加强），以及真主党在抵抗中展现出焕发新活力的迹象，犹太复国主义敌人的计划已付诸东流。真主党继续抵抗的意愿体现在使用抗干扰无人机对以色列军队进行致命打击上。这些通过光纤和直视线路与操作员相连（通过一根极细极长的线缆）的无人机，具有数公里范围的视野和机动能力。曾长期对真主党攻击自以为拥有无懈可击装甲防护的犹太复国主义士兵，如今却轻易成为猎物。以色列前国家安全官员、特拉维夫国家安全研究所黎巴嫩项目负责人奥娜·米兹拉希承认：“无人机造成了混乱……”