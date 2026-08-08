据圣裔世界大会通讯社报道，在荷以关系史上前所未有的一项举措中，荷兰一安全机构在其最新报告中，将犹太复国主义政权列为给荷兰带来安全忧虑的一方。专家称此举在荷以关系史上史无前例。荷兰国家安全与反恐协调中心（NCTV）在最新报告中，将该政权列入引发荷兰安全担忧的当事方之列。报告还提及了对通过传播虚假信息和外部渗透等方式影响荷兰公众舆论及政治进程的担忧。据媒体报道，荷兰官员对以方用于联系荷兰政界人士和记者的非常规手段表示担忧，同时也对向设在海牙的国际司法机构施加压力表示关切。有观察人士认为，此举表明部分欧洲圈子对犹太复国主义政权政策的看法正在发生重大转变，尤其是在加沙战争分歧加剧、欧洲对特拉维夫的批评日益增多的背景下。分析人士指出，将犹太复国主义政权列入荷兰安全担忧名单，与欧洲传统立场相比是一个显著变化，特别是荷兰历史上一直被视为最亲近该政权的欧洲国家之一。欧洲方面在评论中提到了报告所提出的担忧，包括对公众舆论和政治进程的影响，以及对海牙国际司法机构可能面临的压力，一些欧洲圈子将此视为与维护国家主权和国际司法独立性相关的问题。