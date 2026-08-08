土耳其：麦加防务协议是加强地区安全与战略伙伴关系的历史性步骤

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹在土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦于麦加签署联合防务协议后表示，该协议被视为加强地区安全架构的历史性转折点。他强调，该协议建立在共同安全理念的基础上，将加强国防工业、威慑力和地区稳定领域的合作，而不针对任何特定国家。

耶尔马兹指出土耳其的外交政策方针，认为该协议反映了安卡拉在和平与建立多层面战略伙伴关系方面的政策，并希望新的安全合作能加强三国在贸易、投资、交通和金融等领域的经贸关系。他还表示，一些国际机构和规则的有效性下降是地区合作重要性上升的因素之一，并希望该协议有助于加强中东和伊斯兰世界的和平与稳定。

另一方面，土耳其总统府通讯局局长布尔汉丁·杜兰将麦加协议描述为加强安卡拉、利雅得和伊斯兰堡之间战略伙伴关系的“历史性一步”。据他称，该协议在提高集体威慑水平的同时，加强了国防工业合作和联合军事行动执行能力，并能为该地区基于合作与伙伴关系的安全架构的形成奠定基础。该协议于周五在麦加由雷杰普·塔伊普·埃尔多安、穆罕默德·本·萨勒曼和夏巴兹·谢里夫签署，规定对三国中任何一国的武装攻击将被视为对全体三国的攻击，旨在加强集体威慑、发展防务与军事合作，以及巩固签署国之间的安全与稳定。