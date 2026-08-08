据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，特拉维夫反对将宾特朱拜勒、希亚姆和东佐塔尔纳入下一阶段计划，这表明以色列将进一步的撤军与执行一系列超出第1701号决议条款的安全条件挂钩。

在此框架下，据报道黎巴嫩政治代表团团长西蒙·卡里姆已初步同意由黎巴嫩军队对利塔尼河以南整个地区40%的住宅进行检查，但军方代表团成员强调黎巴嫩军队的行动必须遵守黎巴嫩国内法律。相比之下，黎巴嫩军方代表团提议犹太复国主义政权从被占领地区撤军，由黎巴嫩军队确保这些地区的任何军事存在或武器被清除——但美方未接受这一提议。

与此同时，有报道称美国已告知黎巴嫩方面，在当前条件下无法对以色列施加压力，最好通过延长停火来防止紧张局势升级，并等待犹太复国主义政权未来的选举结果。在实地，对黎巴嫩军队一辆推土机在曼苏里地区进行道路清理和废墟清除时的攻击，以及对供水基础设施的攻击和持续的对南部地区的轰炸与破坏，都与这一进程相矛盾因为一方面要求黎巴嫩军队增加在南部地区的存在，另一方面该机构却成为以色列攻击的目标。

报道的另一部分援引了《华尔街日报》对解除真主党武装问题的分析。该报认为，以色列的军事力量本身无法解决真主党武装问题，任何解决方案都需要黎巴嫩的内部政治协议、加强政府和军队的作用，以及通过叙利亚边境限制补给路线。报道还警告称，试图通过武力解除真主党武装可能对黎巴嫩的内部稳定产生严重后果，因为真主党不仅仅是一个军事组织，在黎巴嫩还拥有广泛的政治和社会存在。因此，该报写道，美国、以色列和黎巴嫩官员也承认，就真主党武装问题达成快速、全面的解决方案十分困难和复杂。