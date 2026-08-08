希伯来媒体：犹太复国主义政权移民率上升50%

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，昨天（周四）公布的一份犹太复国主义政权官方文件显示，该政权公民迁出被占领土的移民率上升了50%。据希伯来媒体报道，这一趋势给犹太复国主义政权造成了沉重的税收损失。

希伯来语报纸《马里夫》援引犹太复国主义政权税务总局进行的一项研究报道称，离开该政权的犹太复国主义者人数已翻倍。报告显示，移民增长最显著的群体是高收入人群、高科技行业从业者、医生以及40至50岁年龄段的人士。

该报还称，这一趋势导致犹太复国主义政权所得税收入每年损失约12亿谢克尔（约合4亿美元）。希伯来语报纸《以色列今日报》也报道称，2019年至2024年间，富裕犹太复国主义者的移民率翻了一番。该报称，这一变化每年给该政权政府造成数亿美元的税收损失。

报告显示，这一群体造成的税收损失已从2019年的约5亿谢克尔（约合1.66亿美元）增加到2023年和2024年的12亿谢克尔（约合4亿美元）。这一情况已引起犹太复国主义政权财政部的担忧。

以色列经济损失或将翻倍

《以色列今日报》援引犹太复国主义政权税务总局官员的话称，如果当前移民趋势持续，未来五年内年度税收损失可能达到约35亿谢克尔（约合11.6亿美元）。

该文件还显示，移民的结构也发生了变化。移民的年均收入从2019年的12.5万谢克尔（约合4.15万美元）增加到2024年的20万谢克尔（约合6.64万美元），其中大多数人从事高科技和医疗行业。该报称，这两个行业从业者的移民率在过去五年中增长了两倍。这一情况加剧了该政权对精英和专业技术人才流失的担忧。

此外，移民的年龄分布也令该政权经济官员感到担忧，因为年轻群体和经济生产力量的迁出趋势正在上升。报告显示，2023年和2024年间，20至30岁的犹太复国主义者中有1%移民离开。30至40岁年龄段的移民比例相比2019年几乎翻倍，尽管该领域尚未提供精确统计数据。