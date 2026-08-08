 CNN：海湾国家将为美国与伊朗的紧张局势付出最大代价

据圣裔世界大会通讯社报道，美国有线电视新闻网（CNN）在一份 examining 特朗普政府对伊朗政策后果的报告中，援引昆西研究所执行副主任的话称，阿拉伯海湾国家对美国的军事战略深感疑虑，认为华盛顿继续采取对抗性做法不仅无助于改变局势走向，反而将使这些国家面临更大的安全和经济风险。该专家强调，沙特不信赖美国军事战略的有效性，紧张升级只会导致伊朗的报复性反应，并增加地区国家的成本。报道还援引美国海军第五舰队前司令凯文·唐根的话称，海湾国家通常是美国对伊朗发动袭击的第一批代价承担者，因为德黑兰很可能对这些国家的基础设施和利益进行报复。唐根还声称伊朗具有显著的导弹打击能力，这令地区国家对能源基础设施安全尤为担忧。报道还提到，包括阿曼和巴基斯坦在内的一些地区国家正在各方之间传递信息。据唐根称，沙特从一开始就不希望冲突升级，始终更倾向于政治和外交途径而非军事选项。CNN还援引“阿克西奥斯”新闻网站的消息称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在与特朗普通话时，对美国可能对伊朗发动大规模新袭击的计划表示担忧，并要求缓和紧张局势、避免任何军事行动。