美国加速生产“爱国者”和“萨德”拦截导弹；担忧对伊朗战后库存减少

据圣裔世界大会通讯社报道，美国国防部长皮特·赫格塞斯宣布启动一项名为“自由军火库”的计划，以加速“爱国者”和“萨德”防空系统拦截导弹的生产。他在洛克希德·马丁公司发布的声明中表示，该计划正在美国国防部和诺斯罗普·格鲁曼公司的合作下实施，旨在提高拦截导弹的产能。美国国防部同时宣布已与洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼公司签署协议，以扩大“萨德”系统和“爱国者PAC-3”系统所用导弹的生产能力。根据国防部公告，这些协议将为供应链提供长期保障，使“爱国者PAC-3”拦截导弹的产量提高三倍，“萨德”系统拦截导弹的产量提高四倍。洛克希德·马丁公司在声明中强调，正与美国国防部和诺斯罗普·格鲁曼合作，以与当前作战需求相适应的速度和规模加速生产拦截导弹。这一决定宣布之际，《纽约时报》上周报道称，由于拦截导弹库存减少，唐纳德·特朗普已推迟扩大对伊朗军事行动的计划。据报道，在特朗普与高级安全顾问的会议上，美军参谋长联席会议主席丹·凯恩将军警告称，恢复大规模行动可能将用于保护中东美军的拦截导弹库存消耗至令人担忧的水平。