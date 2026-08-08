侯赛因阿尔巴因：伊斯兰单一民族形成的鲜活体验

据圣裔世界大会通讯社报道，伊斯兰联合党总书记穆罕默德·阿里·阿马尼在接受本社采访时，谈到圣裔追随者在阿尔巴因仪式上的广泛参与，称这一盛大集会为伊斯兰民族成员之间联系的具象象征，也是穆斯林团结的体现。他表示，侯赛因阿尔巴因不仅仅是一种宗教仪式或悼念活动，更是一种社会、文化和文明现象，具有增强穆斯林团结、实现“伊斯兰单一民族”理念的巨大潜力。阿马尼指出，数百万来自不同民族、语言、族群和教派的朝圣者从纳杰夫前往卡尔巴拉，清晰地展示了有觉悟、敬神和追求正义的人们围绕共同价值观实现共情与团结的可能性。他援引《古兰经》中“单一民族”理念指出，这一理念建立在信士团结、避免分裂、朝着认主独一、正义和人类尊严方向前进的基础之上。阿马尼强调，阿尔巴因的重要性在于它将这一理念从口号层面转化为鲜活而具体的体验。他还指出，在当前敏感而关键的时刻，关注这一理念、加强穆斯林之间的团结精神比以往任何时候都更为必要。