广岛原子弹轰炸是反人类的最大罪行之一

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，马苏德·佩泽希齐扬在其社交媒体个人页面上，值此1945年美国对广岛和长崎市进行原子弹轰炸纪念日之际，将此行径称为反人类的最大罪行之一。

佩泽希齐扬在帖文中写道：“值此美国对广岛和长崎进行原子弹轰炸纪念日之际这被认为是反人类的最大罪行之一，那些谴责这场可怕灾难的人，同样应当谴责如今盛行于华盛顿、威胁毁灭民族和摧毁民用基础设施的那种思维模式。”总统在帖文最后强调了从历史中汲取教训的必要性，并以“永不重演”作为其谴责此类行径和威胁的结束口号。