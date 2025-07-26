犹太复国主义政权在加沙地带销毁数万吨救援物资

据圣裔通讯社（ABNA）报道，“犹太复国主义平民”对来自约旦的救援卡车的袭击仍在继续，加沙再次因援助和食品短缺而面临一场重大灾难。

拉法口岸和凯雷姆沙洛姆口岸因以色列在拉法的恐怖军事活动而无法使用。北部的埃雷兹口岸也因“以色列平民”的袭击而无法使用。

犹太复国主义政权广播公司报道称，在被围困地带发生史无前例的饥荒之际，占领军销毁了数万批救援物资，其中包括大量原定用于加沙居民的食品。

以色列广播公司援引军方消息称，被销毁的援助物资包括1000卡车的食品和药品。

这些消息人士补充说：“数千个包裹暴露在阳光下，如果它们不被运往加沙，我们将被迫销毁它们。”

他们声称销毁人道主义援助是由于加沙援助分配机制的缺陷造成的。

占领军销毁数千吨运往加沙的援助物资，正值加沙地带饱受饥荒困扰，饥荒已波及该地近230万人口。

此外，这一行动是在全球示威以及政治领导人和国际组织呼吁对以色列施压，要求其允许援助进入加沙地带并停止对加沙近两年的战争之际进行的。

最近几天，世界上许多城市都爆发了大规模游行，谴责以色列对加沙地带实施的封锁和对当地人民的饥饿。

这些游行伴随着对立即停火和确保人道主义援助不受限制地流动的日益增长的呼吁。联合国食物权问题特别报告员迈克尔·法赫里在最近谴责加沙地带人民遭受饥饿的声明中呼吁对以色列实施制裁，并强调谴责是不够的。

他在接受半岛电视台采访时说，以色列阻止了堆积在边境、在全世界面前的援助进入。他强调阿拉伯国家必须继续努力向加沙提供援助。