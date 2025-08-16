图尔基·费萨尔：沙特阿拉伯不会与内塔尼亚胡这样的战犯实现关系正常化

据 Ahlul Bayt (ABNA) 通讯社报道，沙特前情报局局长图尔基·费萨尔亲王在谈到犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡时表示，沙特不能与一个痴迷于大规模杀戮的战犯建立正常关系。

在接受美国有线电视新闻网 (CNN) 采访时，当被问及与犹太复国主义政权实现关系正常化的问题时，图尔基·费萨尔回答说：“怎么能指望沙特阿拉伯与这样一个战犯或种族灭绝的疯子建立正常关系呢？”

图尔基·费萨尔亲王补充说，在目前的情况下，沙特阿拉伯绝不会与犹太复国主义政权建立正常关系。他提醒道：“是沙特阿拉伯提出了阿拉伯和平计划。该计划仍然有效。”

他提到了沙特阿拉伯过去为该地区和平所做的努力，并补充说，正常化不能在和平之前发生：“沙特阿拉伯为和平付出了长期的努力。正常化不会在此之前发生。阿拉伯和平倡议是基于联合国安理会决议的。国际法必须在这些问题上发挥主导作用——而不是被简单地抛弃，为内塔尼亚胡先生这样的杀人狂付出政治代价。”

这位前沙特官员还提到了沙特阿拉伯和法国上个月在纽约举行的两国解决方案会议上提出的计划。

该计划包括在加沙建立一个治理机构，以便巴勒斯坦权力机构能够提供所有政府服务，恢复平民生活，进行重建，并为人民提供对未来的希望。

他说：“正如我之前提到的，沙特阿拉伯、法国和其他国家最近提出了一项计划，以结束加沙战争，并采取措施结束以色列与其邻国之间的敌对状态。”

关于内塔尼亚胡最近关于“大以色列”的言论，图尔基亲王说：“内塔尼亚胡先生现在正在谈论某种圣经中的以色列图景。他没有隐藏它。他甚至在地图上展示它。这意味着他打算追求从尼罗河到幼发拉底河的土地。”