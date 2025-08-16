犹太复国主义政权空袭黎巴嫩南部 / 特拉维夫声称摧毁真主党隧道

据国际 Ahlul Bayt (ABNA) 通讯社报道，以色列军队战斗机于周四晚间袭击了黎巴嫩南部哈斯巴亚和杰津两个城镇郊区的地区。这些袭击是对2024年底生效的停火协议的最新违反。以色列军方声称，这次行动是为了摧毁真主党下属的地下通道。

根据黎巴嫩国家通讯社的报道，以色列空袭了位于纳巴提耶省哈斯巴亚镇郊区的“瓦迪·巴尔加兹”地区，以及位于黎巴嫩南部省份杰津镇郊区的“朱拉·赫德尔·卡塔尔尼”地区。目前，尚无有关这些袭击造成人员伤亡的报告。

以色列军方在一份声明中声称，他们袭击了黎巴嫩南部真主党下属的几条地下通道，并声称这些基础设施违反了以色列和黎巴嫩之间的协议。然而，它没有提供这些通道的具体位置或性质的更多细节。

此前在周四，黎巴嫩通讯社报道称，一架以色列无人机向位于纳巴提耶省宾特朱拜勒县的“艾塔隆”镇的一辆摩托车发射了两枚导弹，导致一名当地警察受伤。

黎巴嫩卫生部在一份声明中宣布，有两人在这次袭击中受伤，并补充说，以色列无人机在周四晚间持续在“艾纳塔”和“艾塔隆”镇上空进行低空盘旋飞行。

这些事态发展发生在以色列参谋长埃亚尔·扎米尔 (Eyal Zamir) 对黎巴嫩南部进行实地访问的一天之后。这次访问与伊朗伊斯兰共和国最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼 (Ali Larijani) 对贝鲁特的正式访问同时进行。

扎米尔在周三承认，自2024年11月27日停火生效以来，以色列军队已对黎巴嫩进行了600次空袭。他强调以色列不会退缩。

以色列于2023年10月8日开始对黎巴嫩进行袭击，并于2024年9月23日演变成一场全面战争。这场冲突迄今已造成4000多人殉难，约17000人受伤。

真主党和以色列之间的停火协议于2024年11月27日生效，但特拉维夫已违反了3000多次，导致281人殉难，593人受伤。

尽管达成了停火协议，以色列军队已部分从黎巴嫩南部撤军，但仍占领着在最近的战争中夺取的五座山丘。