黎巴嫩真主党总书记：我们不会交出抵抗的武器 / 我们已准备好进行卡尔巴拉式战斗

据国际 Ahlul Bayt (ABNA) 通讯社报道，黎巴嫩真主党总书记谢赫·“纳伊姆·卡西姆” (Naim Qassem) 指责黎巴嫩政府通过推动解除抵抗武装的决定来服务于以色列项目，并誓言将发起一场卡尔巴拉式战斗来对抗这一决定。

他周五在黎巴嫩举行的侯赛因逝世纪念日 (Arbaeen Husaini) 仪式上表示，如果黎巴嫩政府试图对抗真主党，黎巴嫩将不再有生命。

真主党总书记认为，黎巴嫩政府的这一决定是在侵略时期解除抵抗和黎巴嫩的自卫武器，方便对抵抗部队进行屠杀，将他们赶出自己的土地，并执行美国-以色列的决定。

谢赫·纳伊姆·卡西姆在讲话中补充说，黎巴嫩政府的决定是危险的，将使国家面临巨大危机，并且与共同生存的协议相悖。

他拒绝交出抵抗的武器，并表示黎巴嫩真主党将发起一场卡尔巴拉式战斗，以对抗这个“以色列-美国项目”。

谢赫·纳伊姆·卡西姆强调：“除非伴随着解放了黎巴嫩主权选择的抵抗，否则黎巴嫩就不会有任何主权。”

真主党总书记称黎巴嫩政府应对任何内部爆炸和黎巴嫩的任何破坏负全部责任，并表示：“如果你们站在对立面，试图对抗和摧毁我们，黎巴嫩将不会有生命；黎巴嫩只有通过其所有组成部分才能建立起来。”

他表示，真主党已推迟了任何反对交出武器的抗议，因为与政府仍有对话空间，并补充说，街头抗议可能会持续到黎巴嫩的美国大使馆前。

今年8月7日，黎巴嫩部长会议决定，包括真主党武器在内的所有武器应由政府控制，并授权军队在本月内准备一份执行该决定的计划，并在2025年底前实施。