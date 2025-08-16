“Sayyid al-Shuhada” 旅在阿拉巴因之夜举行盛大阅兵式，阿布·阿拉·瓦拉伊出席：展示抵抗与阿舒拉的统一

据国际 Ahlul Bayt (ABNA) 通讯社自伊拉克报道，在侯赛因逝世纪念日来临之际，数百名“Sayyid al-Shuhada” 旅的成员于伊历1447年11月19日（星期五）晚，在卡尔巴拉集结，在旅总书记哈吉·阿明·阿布·阿拉·瓦拉伊的带领下，举行了年度阅兵式。

这场在侯赛因逝世纪念日之夜举行的活动，有作战部队、人民动员力量和抵抗运动高级指挥官的参与，展示了抵抗轴心的组织凝聚力和政治信息。

阿布·阿拉·瓦拉伊在活动间隙发表讲话，将抵抗力量与数百万侯赛因朝觐者并肩而立的场景，描述为“信仰与战斗准备的结合”，并强调“Sayyid al-Shuhada” 旅将继续坚守在保卫伊拉克、圣地和伊斯兰民族理想的最前线。

今年的阅兵式以 #Ashura_Victory（阿舒拉_胜利）为口号，部队成员手持侯赛因的悼念旗帜和抵抗象征物，在缅怀“Sayyid al-Shuhada” 忠实追随者所做出的牺牲的同时，也传达了准备好应对任何威胁的信息。

政治分析家认为，在地区安全局势动荡之际举行这次仪式，不仅象征着阿舒拉与当代抵抗运动的历史联系，也向敌人传递了威慑信息，并宣布了与整个地区抵抗轴心的团结。

“Sayyid al-Shuhada” 旅近年来在打击恐怖主义和保卫圣裔圣地方面发挥了重要作用，每年都将这次阅兵作为与阿拉巴因朝觐步行活动并行的战略传统来举行。今年的这一传统比以往任何时候都更具象征性和战略意义。