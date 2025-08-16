伊拉克内政部长：阿拉巴因朝觐安全计划即将取得圆满成功

据国际 Ahlul Bayt (ABNA) 通讯社报道，伊拉克内政部长阿卜杜勒·阿米尔·沙马里 (Abdul Amir al-Shammari) 宣布，今年伊玛目侯赛因 (Imam Hussein) 的阿拉巴因朝觐特别安全和服务计划即将取得圆满成功。

沙马里在一次新闻发布会上强调，这项被誉为伊拉克历史上最大规模的计划，没有发生任何值得一提的安全漏洞，这表明执行任务部队的准备程度高且专业纪律严明。

他补充说：“伊拉克再次证明了其管理世界上最大规模人类集会的能力，迄今为止，除了数百万伊拉克人之外，已有超过400万阿拉伯和外国朝觐者进入该国。”

据伊拉克内政部长称，共有52778名军官、人员和雇员参与了该计划的实施，确保了93条路线的安全，设立了110个检查站，并跟踪和挫败了69起安全情报事件。

沙马里在与伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼 (Mohammed Shia al-Sudani) 通话时表示，今年的安全计划成功应对了所有旨在扰乱朝觐和朝觐者安全的挑战，安全部队的警惕性阻止了任何事件的发生。

他补充说：“灵活性，特别是在交通方面，是今年计划的一个突出特点；没有对路线进行封锁，并在国际道路上安装了雷达。这些措施，加上人力资源的加强，使得交通事故减少了26%，死亡人数减少了55%，受伤人数减少了36%。”

伊拉克内政部长还提到了在边境口岸面临巨大压力的情况下，成功组织了阿拉巴因朝觐者的返回过程，并表示尽管短时间内涌入了大量朝觐者，但返回过程安全有序。

他强调，安全计划避免了武装示威和城市军事化，卡尔巴拉市中心成为了一个无武器区，这对伊拉克安全稳定的形象产生了积极影响。

沙马里说，为了防止部队疲劳，任务被分为三个轮班，每个安全部队都获得了充足的休息时间。

他继续说道：“在媒体领域，伊拉克内政部通过营造平静和积极的氛围，挫败了扰乱朝觐气氛的企图，并通过实施周密的媒体计划，成功地专业地管理和消除了谣言。”

他最后指出，卡尔巴拉市的朝觐者人数非常多，纳杰夫省和巴比伦省的穆克布（朝觐者休息站）已经完成集结。