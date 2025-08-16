叙利亚海岸发生严重火灾 / 故意懈怠的指控指向朱拉尼政府

据国际 Ahlul Bayt (ABNA) 通讯社报道，叙利亚海岸山区的毁灭性火灾已连续第五天持续。火势已从哈马省西郊的加卜平原蔓延至拉塔基亚省西北部郊区。严峻的地面条件和崎岖的地形阻碍了消防队和救援设备到达火灾现场，人们多次请求直升机介入。

在哈马西部，火势今天早上蔓延到了沙塔镇，一架直升机向该地区投下两桶水后离开。火势继续逼近居民住宅，尤其是在“Saqiyah al-Nuhaylah”地区，给居民带来了巨大的恐惧和恐慌。

根据叙利亚人权观察组织的报告，拉塔基亚北部卡萨卜地区的灭火行动正在消防队的参与下进行，而哈马西部地区的居民则主要依靠民间力量来对抗火灾，直升机和重型机械的参与非常有限。海达里耶村的居民也通过当地的努力扑灭了火灾，但官方团队的在场人数很少，直升机的出动与危机的规模不符。

火灾已蔓延至其他大片地区，包括塔赫尔山脉、乌纳布、塔尔图斯、马卡马特·巴尼·哈希姆和阿布·库拜斯森林，造成了灾难性的景象。浓烟笼罩着该地区的天空，导致居民呼吸困难，他们对自己的生命和财产感到极度担忧。

火焰烧毁了大片森林和农田，导致数十个家庭因房屋面临危险而流离失所。曾经是旅游胜地的乌纳布村，现在已经变成了灰烬。当地人表示，消防队在火灾发生初期没有及时赶到，这导致火势迅速蔓延。

一些居民指责朱拉尼政府故意拖延灭火行动，认为这是为了让火势蔓延到那些被认为是巴沙尔·阿萨德政权残余势力藏身之地的难以进入的地区。