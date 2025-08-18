加沙饥荒死亡人数升至239人

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，加沙巴勒斯坦卫生部宣布：过去24小时内，又有4人因饥饿和营养不良死亡。至此，加沙地带饥荒总死亡人数达239人，其中106名为儿童。

医疗危机关键数据：

加沙希法医疗中心主任穆罕默德·阿布·萨拉米亚昨日披露： 32万名儿童面临营养不良，1.7万名儿童罹患严重急性营养不良。

医院仅能通过注射医疗溶液暂时维持患儿生命，无法提供根治性治疗

阿布·萨拉米亚强调，根据国际标准，加沙正经历真实饥荒，呼吁联合国正式宣布该地区为"饥荒灾难区"。