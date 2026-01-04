艾哈迈德·艾哈迈德：我的目标是阻止手无寸铁的民众被屠杀

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，在悉尼邦迪海滩武装袭击事件中赤手空拳冲向一名袭击者的澳大利亚籍叙利亚裔公民艾哈迈德·艾哈迈德表示，他的目标仅仅是阻止无辜者被屠杀。

美国"哥伦比亚广播公司新闻网"周一援引艾哈迈德·艾哈迈德报道称，他心中唯一的目标就是拯救手无寸铁者的生命。这名杂货店店主，在全球观众的注视下，赤手空拳冲向持枪袭击者并夺下了他的武器。

艾哈迈德回忆起他从背后扑向袭击者、抓住其右手的瞬间，并对他说："放下武器，停下你正在做的事。"他成功从"萨杰德·阿克拉姆"手中夺下了武器；此人随后被警方击毙。在此事件中，阿克拉姆的儿子及其同伙"纳维德"被捕。

这次袭击发生在悉尼邦迪海滩的"光明节"庆祝活动期间，导致15人死亡，数十人受伤。

艾哈迈德·艾哈迈德在冲突中肩部中弹数发，并接受了数次手术，他说："我知道我挽救了许多生命，但我为那些失去的生命感到难过。"

他是两个孩子的父亲，于2007年从叙利亚移民到澳大利亚。他的叔叔穆罕默德是叙利亚北部纳伊拉布村的农民，在接受法新社采访时强调，艾哈迈德的行动"是我们和叙利亚的骄傲"。

当地媒体报道称，澳大利亚政府已加快为艾哈迈德家庭成员办理签证的流程。澳大利亚内政部长也在声明中表示："艾哈迈德展现了我们在澳大利亚非常珍视的勇气和价值观。"