特朗普陷入威胁陷阱；冲击政策不再奏效

美国总统唐纳德·特朗普持续夸大其词和威胁要做出果断决定的政策，已不再能制造恐慌或迫使对手立即退缩。因为美国政府实际机动能力的边界，在司法限制、国会障碍和外国对手的顽强抵抗面前，比以往任何时候都更加清晰。据半岛电视台网站报道，特朗普重返白宫不到两年，似乎正面临一场与过去十年他所经历的所有危机都不同的考验。在他第二任期的支持率跌至最低点之际，有迹象表明特朗普最有效的政治武器即依赖威胁、恐吓和持续夸大的政策无论在国内还是国际舞台上，都已不再像过去那样有效。与此同时，对伊战争已成为一项政治负担，威胁着共和党在国会中期选举中的前景。《华盛顿邮报》在一篇分析中指出，世界已不再像过去那样重视特朗普的反复威胁，因为经验表明，这些威胁最终都以退让或妥协告终。欧洲议会美国关系代表团团长描述这一变化时说：“我们已经习惯了这些日常声明，不再像以前那样认真对待它们。”在国内，特朗普仍是政治舞台上的主角，但未能迫使参议院共和党人封存爱泼斯坦案件，也未能推动其“拯救美国法案”获得通过。据《华盛顿邮报》认为，伊朗问题最清楚地显示了特朗普强加其意志的能力正在下降。