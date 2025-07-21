伊朗12天战争是反抗傲慢的典范 / 超过一百万也门人已接受训练以对抗犹太复国主义政权

据阿赫勒贝特通讯社（Abna）报道，也门胡塞武装“Ansarullah”驻伊朗文化特使艾哈迈德·伊玛目周日在达内什朱通讯社举行的新闻发布会上，在向阿舒拉节和赛义德·舒哈达（AS）烈士和伊玛目扎伊德·本·阿里（AS）的殉难周年表示哀悼时说：“伊玛目扎伊德是也门阿赫勒贝特（AS）的一位伊玛目，他的殉难是一个痛苦的灾难。值此之际，也门尊敬的大使正在参加另一场活动，我对他的缺席表示歉意。”

他补充说：“伊玛目扎伊德是伊玛目萨贾德（AS）的儿子，是卡尔巴拉学派的杰出学生之一，他反抗了奥马亚王朝的阿卜杜勒·马利克·本·马尔万的统治。他的革命是伊玛目侯赛因（AS）反抗当时压迫的延续；一场基于圣战和洞察力的起义。伊玛目扎伊德对抗希沙姆·本·阿卜杜勒·马利克，并最终殉难。伊玛目萨迪格（AS）也对他给予了高度评价。”

艾哈迈德·伊玛目接着提到了地区局势的发展，并祝贺伊朗在最近与美国和以色列的12天战争中取得胜利，他说：“这场胜利是源于信赖真主、哈梅内伊伊玛目的英明领导、伊朗民族的团结以及国家本土导弹和无人机力量等因素。媒体应该向人民介绍这些要素，并在阐释圣战中发挥作用。”

他补充说：“在这场媒体战中，伊朗媒体很好地履行了自己的职责，甚至犹太复国主义敌人也把伊朗广播电视台作为目标。媒体是当今战争中最重要的工具之一。”

胡塞武装代表在谈到加沙的罪行时，称那里的情况极其痛苦，他说：“每天加沙有超过100人丧生；不仅仅是由于轰炸，更是由于严重的饥饿。这场悲剧应该引起媒体和人道主义组织的关注。”

他补充说：“也门的动员是人民、军事和官方的。也门正在严格执行对以色列和美国商品的抵制，这项行动可以推广到其他国家，以帮助加沙人民。迄今为止，超过一百万也门人已接受训练以对抗犹太复国主义政权。我们一直在努力组织人民动员起来对抗犹太复国主义政权。”

胡塞武装代表继续说：“也门每周举行数百万人参加的游行，敌人通过散布谣言试图歪曲这些行动的性质。在军事领域，针对以色列的行动仍在继续，并与哈马斯和抵抗轴心保持充分协调，每天都有导弹射向被占领土。”

他表示“我们的首要任务是与以色列作战”，并指出：“尽管也门受到美国、沙特阿拉伯和以色列的猛烈袭击，但它在这场战斗中取得了胜利，美国被迫撤退。今天，以色列若要进入也门领空，不得不选择海上路线，因为我们的防空系统已得到加强。”

艾哈迈德·伊玛目强调：“抵抗轴心媒体应协调一致、协同行动，以支持加沙。没有团结，就没有胜利。”

胡塞武装代表在回答有关伊朗向也门输送武器的说法时说：“我们依靠真主，开始制造武器。这项工作在战争和沙特阿拉伯袭击也门之前就已经开始了，我们现在是用自己制造的武器作战，我们的朋友也在制造武器，有关伊朗向也门输送武器的报道不属实。”

在回答有关对也门制裁及其对也门人民影响的问题时，他表示敌人试图从陆路、空中和各个方面对也门实施制裁，并补充说：“大多数也门人是农民，我们在农业方面相对自给自足，制裁的主要影响在于医疗领域和病患，而也门人民凭借他们的团结，没有让制裁对他们产生太大影响。”

这位也门胡塞武装驻伊朗官员在新闻发布会上强调：“巴勒斯坦问题对也门来说是一个基本问题，我们从小就认为巴勒斯坦问题很重要，这在也门文化中根深蒂固。”

艾哈迈德·伊玛目还宣布：“也门对驶往以色列的船只的军事行动将持续到加沙完全解除封锁。”