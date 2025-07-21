埃及宣布挫败一项重大恐怖袭击计划

据阿赫勒贝特通讯社（Abna）报道，埃及内政部表示，安全部队已成功挫败了由“哈斯姆”组织——一个隶属于穆斯林兄弟会的团体——策划的一项重大恐怖行动。

据俄罗斯今日网站报道，埃及内政部的官方声明指出，“哈斯姆”组织的领导人目前居住在土耳其境内，他们已着手策划恢复其破坏活动，并已将该组织一名受过训练的成员非法偷运进入埃及境内，该成员此前曾在某个邻国接受过高级军事训练，以执行此次行动。

根据声明，这些人员过去也曾参与针对埃及高级官员的暗杀计划，包括企图袭击载有埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西的飞机，以及杀害警察和安全部队人员。

埃及内政部补充说，与国家安全局合作，并在获得国家安全检察院的司法许可后，对恐怖分子的藏身之处进行了识别和突袭。在行动中，两名恐怖分子在与安全部队对峙时，盲目地向警察和平民开枪，在与安全部队的武装冲突中被击毙。

在该组织已确认的领导人名单中，包括叶海亚·赛义德·易卜拉欣·穆罕默德·穆萨（该组织军事结构的创始人之一兼负责人）、穆罕默德·拉菲克·马纳、阿拉·萨马希、穆罕默德·阿卜杜勒·哈菲兹和阿里·马哈茂德·阿卜杜勒·瓦尼斯等人的名字。

对此，埃及著名电视节目主持人艾哈迈德·穆萨明确表示，声明中提及土耳其的名字，是一个严肃的政治、安全和外交信息。

他指出：“这是近年来首次在此类声明中直接提及土耳其的名字；因为该国已成为策划在埃及境内进行破坏活动的恐怖分子的避风港。”

穆萨呼吁土耳其当局将该组织被通缉的成员引渡到开罗；因为埃及此前已正式提出引渡请求。