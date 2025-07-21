福克斯新闻：从右翼之声到特朗普政府的扩音器

据国际阿赫勒贝特通讯社（Abna）报道，福克斯新闻由鲁珀特·默多克于1996年创立，在美国媒体格局中占据特殊地位，尤其是在持保守意识形态观点的人群中。虽然民主党人使用各种新闻来源，但没有一个能像福克斯新闻那样对共和党人产生如此大的影响力和吸引力。

此外，该频道有超过10名前员工在唐纳德·特朗普政府中担任重要职务。接下来，我们将根据皮尤研究中心（Pew Research Center）的调查数据，探讨关于福克斯新闻及其受众的6个关键点：

1. 受众水平和公众信任度

根据2025年3月的调查，约38%的美国人经常收看福克斯新闻；这一比例与ABC（36%）和NBC（35%）等电视网络的观众相似。

37%的美国成年人信任福克斯新闻，而42%的人不信任它；这是在受调查的30个新闻来源中不信任度最高的。

2. 共和党与民主党的观点差异

**共和党人对福克斯新闻的信任度更高（56%），而民主党人对其表现出最大的不信任（64%）。**然而，仍有18%的民主党人收看该频道的新闻；这一比例与他们之中《华盛顿邮报》的读者比例相同。

3. 受众的意识形态定位

福克斯新闻观众的平均政治倾向倾向于美国政治光谱的右翼，但不及布赖特巴特（Breitbart）或新闻极限（Newsmax）等媒体的受众。

4. 受众的年龄和年龄趋势

**老年人比其他人更信任福克斯新闻。**47%的65岁以上人群和45%的50至64岁人群是该频道的固定受众。只有28%的30岁以下人群经常收看该频道。

65岁以上的共和党人中有76%信任福克斯新闻，而在30岁以下的同党派成员中，这一数字降至41%。

5. 福克斯新闻在2024年选举中的作用

在2024年总统大选之前，**一半的美国人将福克斯新闻列为他们主要或次要的政治新闻来源之一。**共和党人选择该频道作为新闻来源的比例是民主党人的两倍多（69%对32%）。

6. 2024年最受欢迎的政治新闻来源

**福克斯新闻以13%的比例，成为2024年最主要的政治新闻来源，超过任何其他媒体。**紧随其后的是CNN（10%）、地方电视台（6%）和ABC（5%）。

65岁以上的成年人比其他任何年龄组都更多地将福克斯新闻列为他们的主要来源（22%对30岁以下人群的5%）。