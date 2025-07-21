抗议医疗权利被剥夺：巴林烈士之兄在狱中绝食

据阿赫勒贝特通讯社（Abna）报道，巴林政治犯“哈吉·穆尼尔·穆沙伊马”宣布，为抗议在哈乌德贾夫监狱被剥夺医疗服务，他已决定进行绝食。

他强调，他的身体健康状况急剧恶化，但监狱当局拒绝将其转送至医疗机构。

他的母亲，“萨米·穆沙伊马烈士的母亲”，也呼吁当局承担起她儿子的状况的责任，并立即采取行动释放他。

自哈吉·穆尼尔·穆沙伊马被捕以来，他的辩护律师仍未能查阅其案件档案，因为总检察院每次都以各种借口延长其拘留，而不顾及他的身体状况。

巴林法学家阿德尔·马尔祖格也前往穆沙伊马家，向他们表示同情，并呼吁立即提供医疗救助并尊重他的合法权利。

值得一提的是，隶属于巴林政权的准军事部队于2025年6月20日星期五晚间，在未经合法许可的情况下突然闯入哈吉·穆尼尔·穆沙伊马位于萨纳比斯地区的住所，在家人中制造恐慌，并将其逮捕。这些部队不仅破坏了家中物品，还没收了他的手机，并抢走了部分现金。

自那时以来，检察院在未提供任何合法理由的情况下，一再延长对他的拘留。

哈吉·穆尼尔·穆沙伊马是“烈士萨米·穆沙伊马”的兄弟。萨米·穆沙伊马于2017年1月与“阿巴斯·阿尔·萨米”和“阿里·阿尔·桑基斯”一同因捏造的指控被处决。自那时起，这位烈士的家人一直受到巴林政权的持续迫害和施压，甚至他年迈的母亲也未能幸免于这些骚扰。穆沙伊马家人至今仍坚持他们儿子的清白，并要求对这些罪行的肇事者进行审判。

