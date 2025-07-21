占领军首次承认兵力严重不足

据阿赫勒贝特通讯社（Abna）报道，犹太复国主义报纸《Maariv》写道：以色列军队目前在地面作战编队中，排长职位缺编300名军官。

该报称，军官短缺主要集中在工兵部队，该部队严重缺乏排长、工兵小组和步兵部队。

该报指出，军方承认很难说服符合条件的士兵报名参加军官课程，以至于在过去几个月里，他们不得不从那些没有参加过连长课程的常规部队和预备役部队中任命军官。

与此同时，《Maariv》援引占领军发言人办公室的话说，常规营和部队的师级指挥官之间没有空缺。