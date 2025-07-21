阿卜杜勒-马利克·胡塞：美国和犹太复国主义政权威胁整个伊斯兰世界

据国际阿赫勒贝特通讯社（Abna）援引Al-Masirah报道，也门胡塞武装“安萨鲁拉”运动负责人日前在一宗教场合发表演讲，深入探讨了国际和地区局势的发展，特别是犹太复国主义政权对加沙地带持续不断的侵略。

赛义德·阿卜杜勒-马利克·胡塞在演讲中指出，伊斯兰世界对《古兰经》的遵从度已降至令人担忧的水平，以至于许多伊斯兰子民对《古兰经》的依恋仅仅流于表面。

他接着说：**美以专制通过奴役和羞辱各国人民，以及通过散布不公和宣扬腐败，对伊斯兰世界构成威胁。**这种专制以伊斯兰世界的圣物为目标，并企图抹去其伊斯兰特征。应对美国和以色列威胁的正确方法是根据《古兰经》的指导采取严肃行动。

胡塞指出：**巴勒斯坦人民在加沙地带所遭受的灾难和不公的巨大性，对整个世界都是一个危险。**加沙地带巴勒斯坦人民所经历的，是一场可怕的悲剧和巨大的不公。**加沙地带的巴勒斯坦人民现在正处于最严重的饥饿阶段，儿童正在饿死。**以色列敌人精心策划了死亡陷阱和人道主义援助问题，以便将其变成屠杀和种族灭绝的陷阱。许多加沙人民生活在极度饥饿和可怕的灾难中，而数亿阿拉伯人和二十亿穆斯林却围观，仿佛他们是一个无助的民族。

“安萨鲁拉”运动负责人强调：**目睹加沙儿童因饥饿而死亡的悲惨景象，首先对阿拉伯人，其次对其他穆斯林来说，都是一种极度羞耻的境况。**伊斯兰世界令人震惊的漠不关心程度，让以色列敌人和美国人确信，**无论采取何种行动，都不会对他们构成任何威胁。**对巴勒斯坦人民的压迫，是对整个伊斯兰世界的压迫，而美以威胁，是对整个伊斯兰世界的威胁。

他在演讲的另一部分表示：**也门人民自对加沙发动侵略以来，尽管连续遭遇两轮军事侵略，但在其全面而持续的行动中，立场坚定不移。**由于对加沙的支持，也门面临着数千次空袭、严密的封锁、人道主义援助的大幅减少以及经济战。在支持加沙的过程中，也门面临着一场旨在转移人民注意力并使其偏离主要问题的广泛宣传战。感谢真主，敌人企图让我国人民偏离道路的一切努力都已失败。