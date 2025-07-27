“赞格祖尔走廊”是美国对俄罗斯和伊朗施压的计划

据圣裔世界大会通讯社 (Abna) 报道，伊朗最高领袖国际事务顾问阿里·阿克巴尔·韦拉亚提在谢赫·萨菲丁·阿尔达比里纪念仪式上的致辞中表示：伊朗的敌人，特别是国际犹太复国主义和美国，正在推行“赞格祖尔走廊”之类的计划，作为其更大地缘政治项目的掩护。主要目标是削弱抵抗轴心，切断伊朗与高加索地区的联系，并从南部陆路包围伊朗和俄罗斯。该计划不仅是美国将乌克兰替换为高加索地区，作为对俄罗斯和伊朗施加新压力的前线计划的一部分，而且还得到了北约和一些泛突厥主义运动的支持。

致辞全文如下：

奉普慈特慈的真主之名

向勇敢而有文化的阿塞拜疆人民，特别是光荣的阿尔达比勒省，致以问候和祝福，并特别感谢尊贵的阿亚图拉·赛义德·哈桑·阿梅利阁下，他是领袖在该省的尊敬代表和阿尔达比勒的博学伊玛目，他以崇高的抱负促成了这场盛大的纪念谢赫·萨菲丁·阿尔达比里的仪式。

我感谢所有为纪念这位杰出的神秘主义者、学者和民族人物做出巨大贡献的亲爱的朋友们。

尊敬的来宾，尊敬的客人，尊敬的学者和知识分子，

伟大的伊朗民族在整个历史进程中，特别是在当代以及面对犹太复国主义政权和美国最近的侵略时，展现出无与伦比的团结、觉醒和凝聚力。这种源于丰富的伊朗-伊斯兰文化的团结，一直是全世界爱好自由民族的灵感来源。

伊朗文化有两个显著特点：第一，各民族间的内在凝聚力；第二，历史的连续性，它像伊朗地毯的经纬线一样，巩固了我们古老文明的结构。伊朗的身份始终以一神论为基础。从古代到现在，伊朗人一直是一神教的追随者。正如沙赫雷斯塔尼和马斯欧迪等历史学家所证实的那样，即使是古代波斯国王也认为自己是亚伯拉罕（愿主福安之）的后裔。随着伊斯兰教的出现，此前信奉琐罗亚斯德教——一种一神教——的伊朗民族，张开双臂接受了这种神圣的宗教。有趣的是，根据大多数历史学家的记载，琐罗亚斯德本人就起源于阿塞拜疆。

在整个历史进程中，伊朗人始终是反抗压迫和暴政的旗手：从阿布·穆斯林·呼罗珊尼反抗倭马亚王朝的起义，到纳西尔丁·图西在蒙古时期的努力，以及萨法维时代之前的什叶派运动。然而，这一历史进程的转折点是萨法维王朝的建立，它在伊斯梅尔一世的努力下，并受到谢赫·萨菲丁·阿尔达比里精神和思想教诲的启发而形成。

谢赫·萨菲丁·阿尔达比里，这位崇高的神秘主义者和法学家，其尊贵血统可追溯到伊玛目穆萨·卡齐姆（愿主福安之），他不仅是真正精神和思想潮流的创始人，而且通过连接神秘主义、什叶派和伊朗身份，在经历了几个世纪的分裂之后，使伊朗实现了统一。他建立的结构和机构至今仍在我们的文化中生生不息。

今天，阿塞拜疆一如既往，是信仰的源泉，什叶派的根基，以及伊朗-伊斯兰身份的先锋。该地区始终处于捍卫领土完整、独立和伊斯兰革命价值观的最前线，这一历史作用必须继续得到维护。

伊朗的敌人，特别是国际犹太复国主义和美国，对此历史性的团结和伊朗文化战略深度感到不安，并一直试图通过削弱这一身份的基础来损害我们的国家安全。正是在这种背景下，他们正在推行“赞格祖尔走廊”之类的计划，作为其更大地缘政治项目的掩护。主要目标是削弱抵抗轴心，切断伊朗与高加索地区的联系，并从南部陆路包围伊朗和俄罗斯。该项目不仅是美国将乌克兰替换为高加索地区，作为对俄罗斯和伊朗施加新压力的前线计划的一部分，而且还得到了北约和一些泛突厥主义运动的支持。

然而，伊朗从这些举动一开始，就在最高层面明确表达了反对，甚至通过向边境派遣部队和举行威慑性军事演习，表明捍卫国家安全是我们的红线。主动预防而非被动反应的政策，是伊朗伊斯兰共和国采取的明智战略。

英勇的阿塞拜疆人民，正是他们曾挺身而出对抗奥斯曼侵略者和沙皇俄国人，在阿巴斯·米尔扎等领袖的指挥下，在赛义德·穆罕默德·穆贾希德等什叶派大乌理玛的支持下，以及乌理玛发布抵抗占领的圣战教令，捍卫了他们的国土和信仰。在阿塞拜疆民主党事件中，在乌理玛和宗教学者们的领导下，该地区人民挫败了殖民主义阴谋，不允许俄罗斯及其附庸分裂伊朗的领土。

今天，敌人也通过看似经济实则分裂的计划，试图渗透到伊朗地缘政治的深层。

然而，伊朗民族，受到其伟大领袖，特别是谢赫·萨菲丁·阿尔达比里教诲的启发，已经并将继续抵制这些阴谋。正如那位神圣的神秘主义者在他那个时代对抗分裂一样，今天伊朗民族也将以团结、警惕和信仰，挫败敌人的邪恶计划。

愿谢赫·萨菲丁永远被铭记。愿他的道路永远被追随。

阿里·阿克巴尔·韦拉亚提