伊朗回应犹太复国主义政权驻巴库大使的言论

据圣裔世界大会通讯社 (Abna) 报道，伊朗伊斯兰共和国驻阿塞拜疆共和国大使馆新闻秘书贝赫南·马莱克普尔谴责了占领和种族隔离的犹太复国主义政权大使最近在巴库新闻发布会上的粗俗和煽动仇恨的言论。

伊朗驻巴库大使馆新闻秘书指出：“一个建立在霸占巴勒斯坦历史领土、屠杀和驱逐其原住民之上，并在其80年邪恶生命中一直从事针对邻国的恐怖和战争的政权，试图在穆斯林国家和邻国之间制造分裂是再自然不过的了。他们忘记了伊朗人民和阿塞拜疆共和国人民之间的友谊和亲情纽带非常牢固，不会因一个实施种族灭绝和种族歧视的政权代表的恶意和邪恶而动摇。”

贝赫南·马莱克普尔在谈到加沙地带因非人道封锁而导致的危机状况，以及无辜加沙人民无法获得食物和水的问题时，呼吁国际社会立即采取行动，制止种族灭绝，并审判和惩罚犹太复国主义罪犯。

马莱克普尔还提到该政权对黎巴嫩、叙利亚、伊朗和该地区其他国家的侵略行径，称该政权是全球和平与稳定的最大威胁，并警告说，国际社会不采取认真行动遏制这一叛逆实体，将导致全球范围内的不安全状况蔓延。

以色列驻阿塞拜疆大使乔治·迪克在巴库举行的一次新闻发布会上，发表敌对言论，声称“今天，随着伊朗的削弱，包括中东和南高加索在内的世界变得更加安全。”