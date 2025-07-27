据国际圣裔世界大会通讯社 (Abna) 援引 Nournews 报道，今天（2025年7月25日星期六）在扎赫丹发生的恐怖袭击，与萨尔达什特同时发生的行动，正值敌对媒体通过渲染水电危机，试图将社会挑战转化为安全和政治危机之时。敌人通过激活社会、经济和安全断层，旨在在伊朗人民取得战略成功（如加沙12天战争的胜利和将纳希德卫星送入太空）的同时，向公众舆论灌输苦涩和绝望感。这种心理战此前也有过，并且仅通过民族团结和内在权威才得以消除其影响。今天，正是这些团结和权威的要素，构成了抵御敌人认知战的主要障碍。

恐怖分子的游戏，为制造危机的“主子”服务

在犹太复国主义政权在加沙抵抗运动和内部危机下陷入困境，以及美国因内部问题和特朗普未结的法律案件而焦头烂额之际，诸如“正义军”之类的恐怖组织已成为转移公众注意力并向伊朗施压的工具。此次行动的目标是制造不安全并挑战伊朗的地区地位，以便在诸如伊斯坦布尔会议之类的谈判中争取筹码。这是一个协调一致的剧本，恐怖分子被用作代理人，以推进西方和国际犹太复国主义失败的目标。

对西方所谓“诚信”的考验

如果西方是真诚的，就应该谴责扎赫丹恐怖袭击。这是检验他们关于打击恐怖主义和与伊朗人民友谊主张真实性的严峻考验。西方一直以捍卫人权和伊朗人民的口号来谈论其反伊朗行动，而今天，他们对这一罪行的沉默或为其辩护，再次暴露了他们的双重标准。如果西方国家希望与伊朗进行真正的接触，他们就必须停止支持该地区的恐怖主义，逮捕并审判这些罪行的肇事者，并迫使支持他们的媒体承担责任。否则，人权和反恐的主张将沦为一种政治工具，并失去信誉。

区域团结对抗代理恐怖主义的战略

没有邻国之间的合作和融合，地区安全是不可能实现的。扎赫丹的罪行、恐怖组织在巴基斯坦、阿富汗、中亚和高加索地区的活动，都表明安全已不能再被视为孤立的。地区国家必须通过缔结共同安全协议，奠定本土和可持续安全的基础。海湾南部国家参与这种融合，特别是以巴勒斯坦问题为旗帜，是形成独立和以地区为中心的联盟，对抗恐怖主义和外国干涉的历史性机会。只有依靠共同利益和地区认同，才能实现真正的和平与安全。