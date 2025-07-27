一名犹太复国主义军队士兵因伤势过重死亡

据圣裔世界大会通讯社 (Abna) 报道，犹太复国主义政权军队宣布，一名士兵因上周在加沙南部冲突中受重伤而死亡。

犹太复国主义政权军队宣布，预备役一等中士“贝扎利勒·耶舒亚”，来自该政权第749工程营，因上周在加沙南部与巴勒斯坦抵抗战士冲突中受的伤，不治身亡。

这名犹太复国主义政权士兵几天前在加沙地带，一辆以色列军车行进路线上的炸弹爆炸中受了重伤。

以色列媒体周六晚间还报道称，卡桑旅在加沙地带南部的汗尤尼斯袭击了犹太复国主义政权军队的一辆装甲运兵车后，该政权有四名士兵死亡。