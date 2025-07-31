伊朗要求巴勒斯坦获得联合国正式成员资格

据国际先知家族通讯社（ABNA）报道，伊朗驻联合国大使兼常驻代表阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼周三在纽约联合国总部举行的巴勒斯坦问题国际会议上表示：“加沙地带已被以色列占领政权夷为废墟，数千居民遭到残忍屠杀。”

以下是伊朗伊斯兰共和国驻联合国大使兼常驻代表阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼在解决巴勒斯坦问题和实施（所谓）两国方案高级别国际会议上的讲话全文：

奉普慈特慈的真主之名 主席先生，各位尊敬的同事，

在近八十年的时间里，占领政权在巴勒斯坦领土上获得了巨大的特权。姑息政策未能实现和平，相反，却使犹太复国主义政权的扩张政策合法化并得到加强。自1947年以来，对巴勒斯坦领土的占领和吞并以及非法定居点的建立一直持续，巴勒斯坦人固有权利的侵犯也日益加剧。此外，叙利亚和黎巴嫩的领土也长期处于犹太复国主义政权的占领和侵略之下。

加沙地带已被该政权夷为废墟，数千居民遭到残忍屠杀。与此同时，该政权还企图将约旦河西岸并入此前被占领的巴勒斯坦领土。此外，所谓的“亚伯拉罕协议”对和平解决巴勒斯坦问题没有任何附加价值；相反，它只是让该政权在加强和继续其在巴勒斯坦及其他地区破坏稳定的政策方面更加胆大妄为。

联合国关于巴勒斯坦问题的所有决议均未得到犹太复国主义政权的尊重。与此同时，该政权在安理会得到了美国坚定不移的支持，美国通过行使约五十次否决权，使其免受司法追究和问责。毫无疑问，向以色列不加限制地输送武器，使该政权能够在加沙继续其种族灭绝行为并在该地区犯下战争罪行。

该政权的残暴行径与国际法和《联合国宪章》相悖，其范围甚至扩大到伊朗伊斯兰共和国的领土和主权。在2025年6月13日至25日期间，伊朗的关键基础设施、科学家、包括妇女儿童在内的平民以及民用设施，以及受国际原子能机构保障的核设施，都遭到了犹太复国主义政权无端攻击；这些攻击是在美国直接参与下进行的。

主席先生，各位尊敬的同事，

伊朗伊斯兰共和国再次声明坚决支持巴勒斯坦人民实现其不可剥夺的自决权。伊朗深信抵抗种族隔离、傲慢的优越感、外国干涉和占领，同时也在寻求并促进冲突的和平解决。在过去两年中，伊朗一直坚决要求加沙地带立即无条件停火，并一再警告国际社会，如果犹太复国主义政权的侵略和罪行继续下去，危机将蔓延到该地区其他地方。

《宪章》规定了自决原则，并赋予联合国尊重每个民族自由选择自己命运的权利。基于这一信念，伊朗伊斯兰共和国再次重申其原则立场，即该地区的持久和平与安全，只有通过建立一个独立的、拥有主权的巴勒斯坦国才能实现；这个国家应以其原住民的真实意愿为基础，不分其宗教或信仰，无论是穆斯林、犹太人还是基督徒，并通过自由和包容的公民投票来宣布和建立。在此基础上，伊朗伊斯兰共和国已将关于在巴勒斯坦人民中举行全民公决以决定其国家未来的计划，作为解决巴勒斯坦问题最民主的途径，登记在S/2019/862号文件中。

主席先生，

毫无疑问，巴勒斯坦人民迄今为止在政治舞台上所取得的一切，都是巴勒斯坦人民为抵抗犹太复国主义政权及其支持者而在自己土地上进行神圣抵抗所付出的鲜血和牺牲的结果。正是由于这些牺牲以及近两年来被该政权屠杀的数千无辜巴勒斯坦人的鲜血，将巴勒斯坦问题从国际舞台上抹去的徒劳努力已彻底失败。

主席先生，

伊朗伊斯兰共和国坚信，任何旨在实现巴勒斯坦人民不可剥夺权利的真正倡议，都必须以以下基本原则为基础：

第一，巴勒斯坦的公正持久和平，只有通过巴勒斯坦人民充分实现其固有的自决权，以及彻底结束占领、种族隔离和一切形式的殖民统治才能实现。恢复失败和失效的方案，只会使侵略合法化并巩固不公正。和平必须基于现实和民主的方法。任何不具备这些特征的解决方案都注定会失败。伊朗已准备好履行其支持这一公正方法的责任。

第二，必须立即执行无条件停火。必须立即确保向加沙及所有被占领的巴勒斯坦领土提供全面、无障碍和可持续的人道主义援助。此次停火必须最终发展为永久性停火，包括在充分尊重巴勒斯坦人民权利的前提下重建加沙。

第三，任何强迫迁移，无论是所谓的“安全区”、缓冲区，还是任何企图将巴勒斯坦人强行转移或安置到其他地点或第三国，都必须坚决拒绝。这些非法计划严重违反国际法，绝不能以任何借口正常化。

第四，巴勒斯坦获得联合国正式成员资格必须优先考虑。安理会根据《联合国宪章》第四条，有义务建议巴勒斯坦加入联合国。这项迟来的建议维护了《宪章》所载的原则，并反映了在大会决议中体现的国际社会的坚定意愿。不应允许这一进程因某个成员的有限利益而受阻。大会作为联合国最具代表性的机构，应在此方面发挥其应有的作用。

第五，占领政权必须对其系统性、大规模违反国际人道法和国际人权法的行为负全部责任，包括战争罪、种族灭绝、种族清洗、持续非法占领及其种族隔离政策。任何豁免和赦免都不得涵盖这些严重侵犯行为。鉴于该政权持续无视《宪章》和联合国决议，应通过实施有针对性的制裁和暂停其在联合国的成员资格，维护本组织的完整性和信誉。

只要以色列占领政权继续非法占领和犯下罪行，任何旨在使其关系正常化的努力，都将被视为背叛国际法和正义。此类行动将损害区域和国际和平与安全，为该政权的犯罪行为提供不公正的合法性，并使其更加肆无忌惮地犯下更严重的国际法侵犯行为。

我们呼吁建立可持续的解决方案，并警告说，任何基于不公正、种族隔离和不平等的解决方案都将无法持久。