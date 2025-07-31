全球饥饿人口减少，但非洲和西亚饥饿加剧

据先知家族国际通讯社（ABNA）报道，联合国最新发布的《2025年世界粮食安全和营养状况报告》强调，非洲大陆仍然是全球饥饿人口最多的地区。

这份由联合国五个专门机构编写的报告指出，2024年，超过20%的非洲人口——相当于约3.07亿人——正在与饥饿作斗争。

根据公布的数据，这一数字几乎占2024年全球饥饿总人口的一半。总计，今年全球有6.73亿人遭受饥饿。

尽管非洲的形势严峻，但联合国报告显示，2024年全球饥饿率略有下降，达到8.2%；而2023年这一比例约为8.5%，2022年约为8.7%。平均而言，这相当于比2023年减少了1500万人，比2022年减少了2200万人。

相反，西亚和非洲大部分地区的饥饿状况持续加剧；其中，西亚的饥饿率已达到12.7%（超过3900万人）。

报告补充说，尽管全球层面有所下降，但饥饿水平仍高于新冠疫情前的水平。专家将粮食安全改善进程缓慢的原因归咎于近年来食品价格通胀的急剧上升。

根据该报告的预测，到2030年，全球约有5.12亿人将长期营养不良，其中约**60%**的人口将仅生活在非洲。这一数据对实现联合国可持续发展目标二（消除饥饿）构成了巨大挑战。