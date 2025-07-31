纳伊尼准将：敌人不了解伊朗力量的核心要素

据国际先知家族通讯社（ABNA）报道，准将阿里·穆罕默德·纳伊尼在纪念卫队烈士拉马赞阿里·乔布达里和伊朗力量烈士的仪式上发表讲话，他指出“犹太复国主义政权在最近的战争中以‘自制的伊朗孱弱叙事’发动了军事袭击”，并强调：“这场由犹太复国主义政权和美国发动的为期12天的强制战争，是伊朗独自对抗整个北约的战争。”

他指出：“今天，我们所处的环境是，敌人的认知和心理行动是混合战争的重要组成部分。在这场战争中，媒体、作者以及文化和媒体作品扮演着关键角色。这场战争以各种形式和媒体形式进行。在这场战争中，我们需要进攻性的部署。我们目前的部署与认知战不符。敌人在最近的军事战争中遭受了彻底的失败，但他们仍在叙事层面继续战争。今天，正是观念和信仰构成了人类社会生活的基础。”

纳伊尼强调：“今天，谁能更好地塑造形象，更好地展现现实，谁就能取得更大的成功。塑造思想是一个社会最重要的力量要素。破坏一个社会的心理人格和民族身份，是一个社会面临的最危险的威胁。”

伊斯兰革命卫队公共关系部副部长表示：“为期12天的战争中，很大一部分是媒体战、心理战和认知战。在最近的战争中，我们在媒体行动中取得了很大成功。如果媒体不成功，他们就不会攻击国家媒体和记者。敌人在最近的战争中攻击了力量要素，包括作战中心和科学家、军事指挥官和作战基地、情报和安全中心，以及作为叙事中心的媒体。”

他补充道：“所有战争都以某个借口开始，但战争的目标与所宣称的不同。霸权体系无法接受一个独立且有影响力的区域大国。伊斯兰共和国改变了力量的平衡和治理方式。他们在战前明确表示：我们的目标是伊朗投降。最高领袖指出：美国和犹太复国主义政权的问题在于强大的伊朗，在于拥有人民的强大伊朗。犹太复国主义政权在最近的战争中，以‘自制的伊朗孱弱叙事’发起了军事攻击。这场由犹太复国主义政权和美国发动的为期12天的强制战争，是伊朗独自对抗整个北约的战争。”

他说：“这场战争表明，军事选项改变行为和迫使投降不仅毫无用处，反而会使人民更加团结。这场战争取得了丰硕的成果，‘伊朗孱弱’的假设不攻自破，对伊朗防御实力的认知发生了改变，事实证明，攻击伊朗代价高昂，也表明敌人不了解伊朗力量的核心要素。”

伊斯兰革命卫队发言人回顾道：“通过刺杀指挥官，我们给予了果断而毁灭性的回应。导弹和无人机袭击给该政权造成了巨大损失。敌人在明确宣布的目标上彻底失败了。敌人防御体系不可战胜的神话被打破了。伊朗的导弹使得整个被占领土变得不安全。在伊斯兰革命卫队空天部队的创新规划下，实施了持续的导弹行动波次，敌人不断体验着警报、避难、逃跑。最终，随着敌人抵抗力的崩溃和绝望，他们投降并请求停止冲突。”

他表示，“正如最高领袖所言，这场战争隐藏着许多层面，将逐渐显现”，他接着说：“关于神圣防御，他也曾说过，需要80年才能揭示其宝藏的各个层面。战后，对战争的叙述变得更加重要。巩固胜利和确立胜利叙事的重要性今天比战争时期更大。我们也应该对美国人和犹太复国主义恐怖政权的领导人说几句话。”

他补充道：“对我们来说，犹太复国主义领导人最近的言论，显然是其对伊朗民族团结和伊朗导弹力量持续恐惧的体现。伊朗在12天战争中的回应，扰乱了被占领小领土上的生活，使得该政权喘不过气来。”

伊斯兰革命卫队公共关系部副部长表示：“我们非常了解以色列内部的异常情况、心理压力和抵抗能力。国际观察家、世界舆论以及美国的朋友们都叙述了你们在这次代价高昂且毫无成果的战争中的失败。敌人应该知道，如果他们胆敢再次侵犯伊朗的安全，我们将在被占领土上切断他们的呼吸。”

他补充道：“特朗普仍然无法向公众解释与以色列合作袭击伊朗所造成的损失。你们最好先清理一下乌代德基地的废墟，看看自己遭受了什么，然后再胡言乱语和威胁。一个在伊朗毁灭性导弹打击下，完全绝望地通过多重中间人寻求停止冲突的政权，现在却厚颜无耻地威胁发动新的侵略。犹太复国主义政权应该明白，如果他们对强大的人民伊朗发动新的袭击，停止冲突的主动权在我们手中。”

他强调：“我们不会让被占领土上的警报声停止。你们将没有机会走出避难所，你们将经历比12天战争更多的逃亡和流离失所。犹太复国主义政权的领导人已经体验了伊朗导弹袭击在冲突发生数小时后、甚至在战争第一天就做出的迅速而令人惊讶的回应。敌人应该知道：如果侵略再次发生，回应的地理范围和战场可能会改变，反应也会更加具有破坏性。”

伊斯兰革命卫队发言人在讲话的开头部分也向犹太复国主义政权和美国发动的为期12天的强制战争中的所有烈士、指挥官、科学家以及所有牺牲者致敬，并表示：“烈士们在主那里得到供养。他们赋予社会生命、尊严和力量。烈士们是观察者、存在者和见证者。烈士的品格、理想和愿望在社会中流动。力量的烈士们向世界展示了伊朗的力量和尊严。他们彻底粉碎了犹太复国主义敌人和美国在为期12天强制战争中的所有计划和算计。”

他表示，“力量的烈士们勇敢地投入了高强度的混合战争，他们无所畏惧，在敌人庞大的战线上制造了恐惧和恐慌，以至于敌人陷入绝望，接受失败，并通过中间人请求停战”，他接着说：“烈士们可能在生前不为人知，但在殉难后，他们的生命光辉便会显现。烈士的家属们效仿卡尔巴拉的烈士，坚忍不拔，抵抗不屈，为伊朗民族带来了荣耀、自豪和尊严。当敌人倾尽所有、动用一切手段和能力来到战场时，这些烈士们就在战场上，坚定不移地站着。这些烈士们在这场战争中，以他们的牺牲、勇气和英勇，向全世界传递了伊朗的力量信息。他们在敌人心中制造了恐惧，敌人带着胜利的幻想而来，他们的算盘被彻底打破了。”

纳伊尼指出：“烈士们和烈士家属是真主所选择的人。殉道是神圣的选择。烈士们在殉道之前，就达到了蒙受恩典的境界。在殉道之前，在今世，他们的行为都是经过考量的。他们不做任何不符合神圣旨意的事情。他们的一切行动都带有神圣的色彩，在他们的行为中，私欲无处可寻。烈士在殉道之前，就过着烈士般的生活。对我们来说，他们是尊严、证据和美好生活的象征。”

他提醒说：“萨拉米烈士在烈士大会上曾说：‘烈士家属的奉献比烈士本人还要伟大。当一名圣战者殉道时，他实现了自己的愿望和目标。但那些挚爱之人殉道的人，则牺牲了自己的愿望，这才是更大的奉献。’那些尊崇烈士和真主之路上的圣战者的人，他们叙述圣战和殉道，举办大会和纪念活动，他们将加沙人民的牺牲和苦难之声传达给全世界。”

他强调，“他们保持着抵抗的话语体系，他们的报酬不亚于烈士。乔布达里烈士是圣战和殉道的叙述者，今天我们必须叙述他自己。他是一位享有盛誉的叙述者，与人民同在，来自人民。他的使命是启迪人心。敌人不知道，如果我们的文化战线上一位英勇的将军殉道，他的儿女和战友将更加有力地继承他的道路。乔布达里烈士12岁的儿子初次见面时的接待和他在家中的招待，是如此振奋人心、坚定不移，以至于我们感觉不到父亲已经去世。敌人无法用他们的物质计算体系来理解伊朗社会中形成的这种身份。”

伊斯兰革命卫队公共关系部副部长指出：“乔布达里烈士，因为他是在媒体战场上叙述圣战和殉道的人，所以他的工作是圣战和殉道领域的延续。从某种意义上说，乔布达里烈士在殉道之前，就已经是一位烈士了。乔布达里烈士像其他烈士一样，在真主之路上坚定不移，有力地前进，在媒体战中从未动摇。乔布达里烈士的伟大之处在于，当他进入战场时，他能很好地理解形势，从不感到无助或软弱，也不会忽视自己的优点。”