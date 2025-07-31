谢赫纳伊姆·卡西姆：真主党的武器是为了保护黎巴嫩/美国是以色列罪行的帮凶

据先知家族通讯社（ABNA）报道，黎巴嫩真主党副秘书长谢赫·纳伊姆·卡西姆在黎巴嫩首都贝鲁特南郊举行的伟大圣战指挥官赛义德·福阿德·舒克尔（赛义德·穆赫辛）殉难周年纪念仪式上发表了讲话。

他首先说道：“我们沿着两条道路开展工作：一条是抵抗，旨在从以色列手中解放土地；第二条是政治活动，旨在建设国家。我们不偏袒其中任何一条道路，也不会用一条替代另一条，而是同时在这两条道路上迈进。因此，这两条道路之间不可能进行交易。”

黎巴嫩真主党副秘书长接着说：“在多年危机和国家结构磨损之后，约瑟夫·奥恩被选为总统。抵抗运动通过推动这一进程，再次表明它是国家建设的主要支柱之一。这里自然而然地出现一个问题：如何在黎巴嫩建设国家？有些人不知道他们建设国家的目标是什么：是为了盗窃，还是为了清除社会的一部分？”

谢赫纳伊姆·卡西姆在谈到抵抗运动的形成时指出：“这次抵抗作为对占领的回应而出现，填补了黎巴嫩军队能力上的空白，并在2000年实现了辉煌的解放。这种抵抗仍在继续，承担着威慑以色列和保护黎巴嫩的责任。这种抵抗从未也不会侵占任何人的地位或责任。军队负责，并将继续负责。人民负责，并将继续负责。我们为这种团结感到自豪，并表示这种抵抗与军队和人民共同承担着责任。我们不仅仅是喊口号，我们相信这个事实，并且认为这三方越强大、越协调，就会取得更好的成就。”

他提到了“奥利·巴斯”战役后的协议，并说：“我们对抗了以色列的侵略，达成了一项协议，我坚持认为这项协议是以色列要求的。对于以色列来说，真主党从利塔尼河南部撤出，黎巴嫩军队接管那里，这本身就是一项成就。在我们看来，政府承担起保护国家的责任，就是一次胜利。这项协议对我们和敌人都有好处。我们帮助了政府，但以色列没有遵守协议。这项协议只包括利塔尼河以南地区。如果有人认为协议与武器之间存在联系，他应该知道武器是黎巴嫩的内部问题，与以色列无关。”

谢赫纳伊姆·卡西姆强调：“在‘奥利·巴斯’战役之后，以色列继续其侵略，但强度有所降低，并以向真主党和黎巴嫩施压为目的，宣称真主党已经疲软，因为它没有回应。我们说，既然政府承担了责任，我们就不再有义务独自回应。这意味着所有政治力量都有责任。他们以为真主党已经衰弱，但当他们看到真主党在政府结构中、在南部以及在赛义德·哈桑·纳斯鲁拉和赛义德·哈希姆·萨菲丁等烈士的盛大葬礼中的存在时，他们感到震惊。他们也对选举结果感到惊讶。所有这些都表明，抵抗运动在政治、社会、卫生和服务等各个方面都拥有强大的存在。”

他补充说：“以色列违反了协议，并且仍在威胁。我们认为这是以色列和美国合作的结果。美国在霍赫施泰因的保证下承诺跟进以色列执行协议，但随后派出一名代表，结果证明其目的是在黎巴嫩制造危机。美国非但没有提供帮助，反而摧毁我国以帮助以色列。”

谢赫纳伊姆·卡西姆说：“巴拉克带着威胁和恐吓而来，声称黎巴嫩将被并入叙利亚并从地图上抹去，但他对黎巴嫩人民的团结、民族和抵抗立场感到震惊。他以为可以通过向三位领导人施压来制造分裂，但他不知道他们了解黎巴嫩的特殊性。美国想把黎巴嫩变成新中东计划的工具，并摧毁其力量。”

他接着说：“被占领土北部八个月前就已实现安全，但黎巴嫩尚未实现。以色列仍然留在五个边境点，以便在美国的保护下获取真主党的武器。他们的目标是掏空黎巴嫩的军事能力，然后通过开发这些地区，建立定居点并干涉内政。这正是叙利亚所发生的一切。”

真主党副秘书长谈到黎巴嫩局势时说：“我们面临着生存威胁，不仅是对抵抗运动，而且是对整个黎巴嫩、所有教派和人民。危险来自以色列、ISIS和美国。他们不仅想夺取抵抗运动的武器，而且想占领黎巴嫩的土地。他们为什么要阻止人们返回边境村庄？”

他以坚定的语气说：“我们绝不会把黎巴嫩卖给以色列。我向上帝发誓，即使全世界都联合起来反对我们，即使我们所有人都被杀害，以色列也绝不能打败我们或奴役黎巴嫩。我们的武器是为了抵抗以色列，与黎巴嫩内部事务无关。这种武器是黎巴嫩的力量。任何要求上缴武器的人，实际上是想把它献给以色列。”

他说：“我们是拥有尊严和荣誉的人民，我们相信伊玛目侯赛因（愿他安息）的教导，他曾说：‘耻辱离我们太远。’即使导致殉难，我们也会抵抗。占领不会持续。我们存在，因为真理在我们这边。”

谢赫纳伊姆·卡西姆补充道：“黎巴嫩政府必须履行其职责；既要停止侵略，又要进行重建。如果美国阻止外国援助，政府就必须寻找其他解决方案。重建也有利于国家经济。”

黎巴嫩真主党副秘书长谈到烈士赛义德·福阿德·舒克尔时说：“赛义德·穆赫辛来自贝卡，是真主党首批军事指挥官之一。他是一个由十名誓约者组成的团队的领导人；他们都牺牲了。他曾宣誓效忠伊玛目霍梅尼，后来又宣誓效忠伊玛目哈梅内伊。他参与了黎巴嫩南部、波斯尼亚和2006年战争中的重大行动。他是真主党海军部队和殉道部队的负责人，也是著名的俘虏行动的主要策划者之一。他在‘阿克萨风暴’战役中也发挥了积极作用。他是一个有信仰、坚定、谦逊和富有创造性思想的人。我们向他的家人和所有爱他的人表示哀悼。”

他最后提到了哈马斯政治局主席伊斯梅尔·哈尼亚的殉难，并补充说：“这次殉难是巴勒斯坦抵抗道路的延续，这条道路今天已成为全球优先事项的重中之重。我们正在目睹加沙地带美国-犹太复国主义罪行中儿童和妇女的被杀害，而国际组织只发表声明。必须提供保障以制止这些罪行。”

他赞扬了被囚禁的斗士乔治·阿卜杜拉，并指出：“他是一个抵抗的典范，他自豪地在监狱中度过了41年。抵抗属于所有人民和教派，我们所有人都在为解放巴勒斯坦而团结一致。”