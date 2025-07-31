生活在恐惧与饥饿的阴影下：叙利亚沿海地区数千名军事人员失业纪实

据先知家族国际通讯社（ABNA）报道，近几个月来，在叙利亚巴沙尔·阿萨德政府垮台、乔拉尼政府上台后，叙利亚沿海地区的生活状况急剧恶化。

乔拉尼政府大规模解雇了叙利亚的军队、警察和数千名文职人员，导致数千家庭失去月薪甚至政府分配的住房。这些通常拥有无违规服务记录的人员，如今没有收入来源，无家可归，生活在安全威胁的阴影下。

恐惧……以及更多的恐惧

目前，叙利亚沿海地区的居民面临两种恐惧：一种是源于宗派动机的定点或盲目谋杀所带来的生命威胁；另一种是由于该地区居民收入来源完全中断而导致的饥饿。

其中一位名叫“苏莱曼”的前叙利亚军队军官，在没有任何补偿的情况下被解雇，他说：“在过去的政府中，许多叙利亚政府雇员为了养家糊口不得不从事第二职业。现在，他们甚至连主要工作都失去了，面对该地区的经济衰退和廉价劳动力的过剩，他们已经没有任何工作可做。”

“德莱基什”地区附近一个村庄的村长也强调，该地区75%以上的村民以前曾在叙利亚军队、警察或政府部门工作，现在工资被切断后，他们只能靠微薄的积蓄、变卖财产、民间援助和日常服务性工作维持生计。

根据塔尔图斯市社会和平委员会一名成员的报告，曾努力解决士兵和雇员被切断工资的问题，但这些努力没有得到官方回应。塔尔图斯省的一名官员表示，该问题超出了他们的权限，因此，此案已完全结案。

为生存而寻求新工作

随着家庭财政储备的耗尽，叙利亚沿海地区的前军事人员被迫寻找维持最低生计的方法。他们转向了各种工作，从出售蔬菜、木柴、月桂叶和药用植物，到创办家庭作坊。“阿里”的家在冲突中被烧毁，现在他用一辆小车出售水果和蔬菜，但他仍然生活在恐惧中，因为他甚至没有身份证。

“纳扎尔”和妻子开始在家生产乳制品，并用摩托车送货给顾客。另一些人，如曾是电气工程师的“法瓦兹”，在失业四个月后，现在在家提供家电维修服务。许多人还选择为学生提供私人辅导或在家销售商品。

社会团结与民众援助

德莱基什地区和叙利亚其他沿海地区居民之间的社会团结浪潮，促使民间组织和慈善机构为没有收入的家庭提供日常面包。此外，通过社交网络和当地活动，向受灾家庭提供小额援助。

出租车司机“维萨姆”把车借给了失业的女婿，让他在早上开出租车。“菲拉斯”在一次地雷爆炸中永久残疾，在医疗援助被切断后，现在只能靠慈善机构的帮助才能活下来。

历史原因与当前政策

叙利亚沿海地区此前就已贫困，但前政府的排斥政策，以及随后乔拉尼政府以人员冗余为由解散叙利亚军队和解雇该国雇员的决定，已将局势推向灾难边缘。尽管对外传达着和解与改革的言论，但实际行动表明，对这些决定的社会后果却漠不关心。