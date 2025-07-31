巴林学者：让加沙人民挨饿的政策是人类额头上的污点

据先知家族通讯社（ABNA）报道，巴林的155名学者和宗教传教士发表声明称，让加沙两百万人挨饿的政策——奶粉和水被切断，食物和药品被禁止，婴儿因饥饿而死，病人因口渴而死——是人类的耻辱，也是所有保持沉默或与犹太复国主义政权实现关系正常化或合作者的羞耻。

他们强调，占领政权及其同伙在围困和饿死加沙人民方面所做的一切，是彻头彻尾的战争罪行，这在教法上是被禁止的，在法律上是犯罪行为，所有伊斯兰民族都必须与它对抗。

声明指出：“打破加沙的残酷围困，并集体采取立场反对它，是伊斯兰国家、民族和组织肩上的一项宗教义务和紧迫任务。必须开放口岸，派遣援助车队，并动用一切政治、媒体和人道主义手段来实现这一目标。否则，沉默就意味着同谋。”

巴林学者们接着警告了与犹太复国主义政权关系正常化的危险，并强调必须立即彻底停止所有形式的这一进程，包括政治、经济和安全领域。

他们呼吁伊斯兰民族和巴林人民继续支持加沙人民，反对关系正常化，抵制该政权的产品，并提供一切可能的帮助，包括政治、媒体和人道主义援助，以打破封锁，并积极参与支持和救援活动。

最后，呼吁学者、讲师和传教士们从讲坛上阐明真相，发出正义的呼声，发挥他们在唤醒民族、保持对信徒的忠诚精神和对压迫者的憎恶精神方面的作用。他们强调，说真话本身就是一种圣战，而在这方面保持沉默则被视为背叛。

这份声明接着表达了对犹太复国主义政权当前罪行的痛苦和悲伤，称这些行为是渐进式种族灭绝和蓄意饥饿政策。与此同时，人道主义援助也被禁止，国际社会以一种神秘而可耻的沉默，目睹加沙的儿童和人民因营养不良而逐渐死亡，而与此同时，西方非但没有支持受害者，反而为刽子手辩护。