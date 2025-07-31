卡利巴夫：伊朗坚决捍卫自己的领土和人民

据国际先知家族通讯社（ABNA）报道，伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）于本周三中午在日内瓦举行的第六届世界议会领导人会议上表示：“我们今天齐聚日内瓦，就多边主义促进和平与正义这一议题进行对话，然而这一理想正在被有目的、持续地削弱，国际机构的信誉也在不断下降。”

他补充道：“伊朗伊斯兰共和国最近遭到了犹太复国主义政权的公然军事侵略；这次袭击是在美国的支持和配合下进行的。在这些袭击中，约有1100名伊朗公民殉难。”

议长表示：“这次侵略并非发生在外交进程失败之后，而是在政治谈判进行之中。伊朗曾坐在谈判桌旁，并致力于对话，但正是侵略者推翻了谈判桌，选择了另一条道路。为回应这次侵略，伊朗坚决捍卫了自己的领土和人民。”

议长指出：“犹太复国主义政权的侵略行径，是对国际法和《联合国宪章》的蓄意违反，受到了世界上120个国家的谴责，但少数且霸道的犹太复国主义支持者，却阻止了国际社会对罪犯以色列采取果断行动进行惩罚。你们知道犹太复国主义政权逍遥法外的后果会是什么吗？”

卡利巴夫补充道：“本应维护和平的机构，面对侵略和占领却保持沉默。本应保障正义的机制，实际上却指责受害者，庇护侵略者；本应中立和独立的机构，却常常成为特定强权政治利用的工具。”

加沙是人类良知的试金石

议长表示：“犹太复国主义者将饥饿和饥荒当作大规模杀伤性武器。今天的加沙是人类犯罪的博物馆，是杀戮技术测试的实验室；今天的加沙是一个生存权被子弹和饥饿惩罚的地方。”

他补充道：“加沙不仅仅是地图上的一个点，而是人类良知的试金石。我们不应袖手旁观加沙的种族灭绝，而应在为时已晚之前阻止21世纪的纳粹。”

伊斯兰议会议长的讲话全文如下：

“奉普慈特慈的真主之名 各位尊敬的议长，女士们、先生们；

我们今天齐聚日内瓦，就多边主义促进和平与正义这一议题进行对话，然而这一理想正在被有目的、持续地削弱，国际机构的信誉也在不断下降。

伊朗伊斯兰共和国最近遭到了犹太复国主义政权的公然军事侵略；这次袭击是在美国的支持和配合下进行的。在这些袭击中，约有1100名伊朗公民，包括14位杰出科学家以及数十名妇女和儿童殉难，另有数千人受伤。

在这些袭击中，我们受到国际原子能机构定期监督的和平核设施遭到了攻击。该机构甚至不愿谴责这一非法行为，从而使这次袭击合法化，并终结了核不扩散政策。

这次侵略并非发生在外交进程失败之后，而是在政治谈判进行之中。伊朗曾坐在谈判桌旁，并致力于对话；但正是侵略者推翻了谈判桌，选择了冲突的道路。

为回应这次侵略，伊朗坚决捍卫了自己的领土和人民。我们民族坚韧、团结、自豪地站立着，所有人都看到伊朗对犹太复国主义政权进行了毁灭性的回应，被占领土的天空被撕裂，侵略者被迫要求停火。

犹太复国主义政权的侵略行径，是对国际法和《联合国宪章》的蓄意违反，受到了世界上120个国家的谴责，但少数且霸道的犹太复国主义支持者，却阻止了国际社会对罪犯以色列采取果断行动进行惩罚。你们知道犹太复国主义政权逍遥法外的后果会是什么吗？

这种侵略行为不受惩罚，不仅会损害国际体系的合法性，还会给世界和平带来危险信号，并激励侵略者扩大其罪行。

本应维护和平的机构，面对侵略和占领却保持沉默。本应保障正义的机制，实际上却指责受害者，庇护侵略者；本应中立和独立的机构，却常常成为特定强权政治利用的工具。

今天，同样的破坏力量仍在继续其破坏和侵略。在加沙，超过六万巴勒斯坦人死于犹太复国主义者的种族灭绝。在黎巴嫩和叙利亚，犹太复国主义政权的空袭仍在继续，导致家庭流离失所，基础设施遭到破坏。仅在上个月，就有超过六百人，其中大部分是妇女和儿童，在排队领取食物时被杀害。犹太复国主义者将饥饿和饥荒当作大规模杀伤性武器。加沙饥饿儿童的照片让所有人蒙羞。今天的加沙是人类犯罪的博物馆，是杀戮技术测试的实验室；今天的加沙是一个生存权被子弹和饥饿惩罚的地方；因为根据以色列种族隔离政权国防部长的话，他们认为巴勒斯坦人民是“人形动物”，不应该得到任何水和食物。

加沙不仅仅是地图上的一个点，而是人类良知的试金石。我们不应袖手旁观加沙的种族灭绝；而应在为时已晚之前阻止21世纪的纳粹。

感谢您的关注。”