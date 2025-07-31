真主党开始重建“拉德万特种部队”；以色列加紧政治施压

据先知家族国际通讯社（ABNA）报道，当以色列利用媒体和国际外交威胁黎巴嫩时，真主党也通过重组和加强其“拉德万部队”来重新夺回反应领域。与此同时，国际政治和外交压力正在增加，特别是来自美国和法国的压力，要求黎巴嫩政府开启国家武器垄断的议题。

以色列试图通过媒体和与国际代表的对话，加强对黎巴嫩的政治施压，特别是通过提出直接军事干预的威胁，如果黎巴嫩内部不采取明确决定。与外交努力相反，以色列在利用其官方媒体的同时，推行一种非正式的施压政策，以使黎巴嫩政府各层级相信这些威胁。

据说，以色列正通过加速举行内部会议和传递间接威胁信息，推行“外部施压”的理念，以使黎巴嫩政治体制面临新的紧急情况。

在这种背景下，真主党正在采取循序渐进的战略，重建其精锐部队“拉德万力量”的能力；以色列此前声称已成功压制了该部队的大量兵力和武器。

相反，外国政府——特别是美国和法国——之间已达成相对共识，认为黎巴嫩必须尽快在政府内部启动武器垄断的议题，否则，以色列所谓的“平稳剧本”将付诸实施。

在黎巴嫩，内部正在进行的讨论围绕着召开一次由所有部长（可能包括一些什叶派代表）出席的特别政府会议，以期就政府垄断武器和确定实施时间表做出决定。

与此同时，黎巴嫩各政党，如社会党、黎巴嫩力量和长枪党，在沙特外交支持下，正努力将武器垄断的法律强制性方案变成政府的核心议程；该方案也得到了部分法国外交官的认可。

在这一压力交汇的背景下，黎巴嫩政府高级部长们，尤其是在会议和官方立场中，强调指出，如果不对政治和军事武器的完全垄断作出紧急决定，黎巴嫩可能会面临一个不希望出现的局面，即以色列直接在管理国家内部安全方面发挥积极作用或予以侵占。

一方面，以色列通过媒体和外交加强了对黎巴嫩的外部政治压力；另一方面，通过提及真主党重建“拉德万力量”，加剧了国内的言语压力。与此同时，美国和法国以相似的政治风格，要求黎巴嫩批准武器由政府正式垄断。在黎巴嫩内部，关于召开武器垄断问题政府会议的政治动向和谈判正在进行，尽管内部分歧和一些部长可能缺席仍然是讨论的焦点。

来源：《黎巴嫩新闻报》