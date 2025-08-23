美国驻被占领巴勒斯坦大使推卸加沙饥荒和饥饿的责任

据 (ABNA) 通讯社报道，美国驻被占领巴勒斯坦大使声称，国际媒体没有报道加沙饥荒和饥饿的真实情况，并忽视了事实。

美国驻被占领巴勒斯坦大使迈克·哈卡比（Mike Huckabee）在一份荒谬的声明中声称：“加沙居民92%的食品援助被哈马斯运动窃取了。”

根据半岛电视台的报道，美国驻被占领巴勒斯坦大使在随后的言论中声称：“联合国是‘腐败、无能和低效的’。”

迈克·哈卡比继续他的主张，他说：“国际媒体没有报道加沙饥荒和饥饿的真实情况，并忽略了事实。”

这些主张是在联合国于周五正式宣布加沙发生饥荒之后提出的，这是该地区首次发布此类声明。

对此，联合国人道主义事务副秘书长汤姆·弗莱彻（Tom Fletcher）表示，加沙的饥荒应该“让我们所有人感到担忧”，如果联合国没有“系统性地”受到阻碍，无法让食品援助进入，这种饥荒本可以完全避免。

弗莱彻在日内瓦的一次新闻发布会上表示：“这是一场本可以避免的饥荒。然而，由于以色列在边境的系统性阻挠，食品援助堆积如山，这场饥荒应该让我们所有人感到担忧。”

他补充道：“这是一个集体耻辱的时刻，我想我们所有人都在某种程度上感受到了这一点。”

联合国人权事务高级专员表示，“加沙的饥荒是以色列政府行动的直接结果”，并补充说，“加沙因饥饿造成的死亡可能构成蓄意谋杀的战争罪。”

联合国专家表示，有50万人正面临“灾难性”的饥饿。

在对被围困的巴勒斯坦地区的人道主义状况和大规模饥饿发出数月警告之后，总部位于罗马的粮食安全阶段分类（IPC）强调，加沙省——加沙市——约占加沙地带的20%，已陷入饥荒。

在此之前，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯将这场灾难称为“人为的饥荒”，并强调以色列必须确保食品和药品进入加沙地带。

古特雷斯强调，这种情况不能不受惩罚地继续下去。



