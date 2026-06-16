黎巴嫩军方：以色列军队仍在黎南部活动

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，黎巴嫩军队司令部发表声明，针对近期地区局势发展及与停火相关的传言，呼吁公民暂缓返回南部边境村庄。这一警告发布之际，有报告显示以色列军队仍驻扎在黎巴嫩南部的一些地区，且根据已发布的消息，以军尚未收到任何停火或撤军的命令。声明强调，必须保障公民的生命安全，使其免受以色列可能的侵犯和袭击带来的危害，并呼吁民众遵循驻扎在该地区部队的建议。同时，建议在曾遭受以色列袭击的地区保持高度警惕和戒备，如发现任何未爆炸弹药或可疑物品，应立即向最近的军队或安全机构报告。与此同时，以色列媒体援引一位军方消息人士的话称，以军并未收到任何停止在黎巴嫩南部行动或撤出该地区的命令，并且仍在“黄线”沿线活动。此外，以色列国防部长宣布，尽管面临压力，以色列军队不会从黎巴嫩撤军，并威胁称，如果伊朗袭击以色列，将遭到果断回应。他强调，以色列的政策是在黎巴嫩、叙利亚和加沙的安全区保持军事存在，以保卫以色列的边界和定居点。