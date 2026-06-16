联合国：五个月内逾千名苏丹平民死于无人机袭击

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，联合国人权委员会宣布，在过去五个月里，超过一千名苏丹平民在无人机袭击中丧生，并对苏丹军队与快速支援部队之间正在进行的战争中过度使用无人机的行为提出批评。联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克今天（周一）在日内瓦人权理事会发表讲话时表示，过去几个月里，无人机在苏丹战争中的使用“急剧增加”。他指出：“在苏丹，冲突的骇人范围正在扩大和加速，同时伴随着战争中无人机使用的大幅增加。”蒂尔克提到，从2026年1月到5月，已有超过一千名平民在无人机袭击中丧生。

自2023年4月以来，快速支援部队和苏丹军队因在将该部队纳入军事架构的方式上存在分歧而陷入战争。这场冲突导致了被认为是世界上最严重的饥荒之一。此外，数万名苏丹人丧生，约1300万人流离失所。苏丹政府指控快速支援部队在其控制区处决了数十名平民，并在达尔富尔地区的“德格里斯”和“沙拉”监狱管理着一个有组织的器官贩卖网络。这些指控已在苏丹常驻联合国代表团提交给联合国安理会和秘书长安东尼奥·古特雷斯的备忘录中提出。苏丹政府还宣布，快速支援部队最近在法希尔大学以涉嫌与苏丹军队和达尔富尔联合部队合作为由，处决了15名受伤平民。苏丹代表团呼吁安理会、联合国秘书长、国际红十字委员会、联合国人权委员会及相关机构谴责这些侵权行为，并采取措施释放囚犯、战俘和被拘留者。快速支援部队控制着苏丹西部达尔富尔地区五个省（共18个省）的中心地带，而军队则控制着其余13个省的大部分地区，包括南部、北部、东部和中部以及首都喀土穆。达尔富尔省约占苏丹国土面积（超过180万平方公里）的五分之一，但苏丹5000万人口中的大多数居住在军队控制的地区。