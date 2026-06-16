华尔街日报：特朗普放弃了对伊朗的既定目标 / 霍尔木兹海峡：特朗普为伊朗送上“助攻”

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国《华尔街日报》在一篇分析文章中探讨了唐纳德·特朗普对伊朗态度的转变，并声称德黑兰与华盛顿之间协议的形成过程，与其说是美国战略胜利的体现，不如说是白宫从先前在与伊朗对抗中宣称的目标上后退。该报在社论中写道，两国达成的协议与美国政府在紧张升级初期所追求的目标存在显著差距，实际上反映了华盛顿在面对德黑兰时的立场调整。

报道称，特朗普是在面临美国国内政治压力加剧以及对任何对伊军事行动可能带来的后果的担忧之际，开始从先前的一些立场上后退的。《华尔街日报》强调，美国总统已反对通过军事行动获取伊朗浓缩铀储备，也反对通过军事手段重新开放霍尔木兹海峡。该报还指出，特朗普充分意识到此类对伊军事行动可能带来的广泛后果和潜在代价，这一点在他的决策中发挥了重要作用。分析接着指出，国内经济和政治考量也影响了华盛顿立场的转变。报告作者认为，在美国中期选举前夕降低燃料价格一直是特朗普最重要的国内目标之一；这一问题本可影响该国的政治氛围和公众舆论格局。《华尔街日报》最后警告称，伊朗仍拥有其战略能力，未来仍可将封锁霍尔木兹海峡作为施压工具，并以此增强其在地区和国际博弈中的讨价还价能力。