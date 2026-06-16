伊朗与美国宣布谅解的经济影响 / 从英国降息到油价暴跌

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《每日电讯报》网站写道：在美国和伊朗宣布达成一项为结束战争铺平道路的谅解后，英国央行今年很可能会降息。这一消息发布后，亚洲股市大幅上涨。《每日电讯报》补充道，布伦特原油价格周一每桶下跌超过4%，至83美元，为3月以来的最低水平，油价下跌降低了通胀压力。预计英国央行在周四宣布下一次利率决定时，将把利率维持在3.75%。拉思伯恩斯资产管理公司首席投资官劳拉·兰比对BBC广播四台《今日》节目表示：“我认为短期内不会产生任何影响。不过，我认为随着时间的推移，降息的可能性更大。如果幸运的话，我们可能会在今年年底前看到降息，因为这取决于通胀预期；显然，油价上涨确实推高了通胀预期。因此，这一趋势的任何缓解对降低通胀来说都是好消息。”

《每日电讯报》还将伊朗与美国达成谅解的另一个影响列为英国政府借贷成本，并补充道，在宣布在瑞士签署确定中东战争结束条件的谅解备忘录后，政府借贷成本大幅下降。十年期英国国债收益率（衡量财政部在金融市场借款成本的指标）从4.84%降至4.77%。对利率更为敏感的两年期英国国债收益率从4.23%降至4.15%。较低的通胀也使政府债券更具吸引力，因为通胀会侵蚀其收益率。《每日电讯报》补充道，在宣布就结束伊朗战争和重新开放霍尔木兹海峡达成初步谅解后，欧洲股市上涨。德国DAX指数上涨1.8%，法国CAC40指数上涨1.7%，此前伊朗确认了唐纳德·特朗普宣布的初步谅解，该谅解允许美国解除对伊朗港口的海上封锁。这家英国报纸补充道，预计有关伊朗核计划等问题的更广泛谈判将在未来60天内继续进行。《每日电讯报》写道，在美伊就结束战争达成初步谅解后，英镑兑美元汇率上涨。英镑上涨0.3%，至1.344美元，因美元对主要货币下跌，市场对霍尔木兹海峡重新开放抱有希望。结束战争的谈判消息对于本周举行会议的央行官员来说将是一种安慰，并减轻了他们为应对油价上涨而收紧政策的部分压力。