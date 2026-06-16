卡塔尔欢迎伊朗与美国协议：解决分歧、保障航行自由

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在结束战争协议正式签署仪式前夕，多哈正主办伊朗和美国代表的最后磋商。根据外交消息，这些会议以间接方式举行，旨在为正式签署协议和在瑞士启动技术谈判奠定基础。一位不愿透露姓名的高级外交官，鉴于这一阶段的高度敏感性，明确指出谈判代表们在德黑兰进行了17个小时的密集会谈后，现已前往多哈进行最后的协调。与此同时，卡塔尔外交部发表正式声明，欢迎德黑兰和华盛顿达成的“谅解备忘录”，认为这是保障霍尔木兹海峡航行自由和在该地区建立持久和平的关键一步。多哈在声明中感谢双方通过外交手段解决分歧的意愿，并赞赏巴基斯坦伊斯兰共和国及其他地区行为体在缓和局势、凝聚共识方面所做的努力。卡塔尔外交部还强调，该国将继续作为调解者，支持基于国际法原则的和平对话，为中东地区的发展和稳定创造条件。在多哈的技术会议结束后，该谅解备忘录的正式签署仪式即将在瑞士举行，这标志着该地区军事冲突的正式结束。这一进程为处理剩余问题和从对抗转向区域合作描绘了新的篇章。