巴基斯坦总理：美伊之间的谅解备忘录签署后即生效

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在提及美国和伊朗签署谅解备忘录时表示，作为第一步，霍尔木兹海峡将重新开放，对伊朗的海上封锁也将解除。巴基斯坦总理在社交平台X上写道：“我自豪地宣布，今天，‘伊斯兰堡历史性谅解备忘录’已在美国和伊朗伊斯兰共和国之间以电子方式签署。该备忘录由两国元首签署，并得到了我作为调解人的认可。这一协议在各自政府最高层级的签署，表明了双方通过外交途径解决争端的承诺。

他进一步解释说：“伊斯兰堡谅解备忘录将立即生效。作为第一步，伊朗伊斯兰共和国将立即重新开放霍尔木兹海峡，美国将立即解除海上封锁。”巴基斯坦总理的声明中还提到：“巴基斯坦在卡塔尔的支持下，作为联合调解方，将按计划于2026年6月19日在瑞士举行正式仪式，以纪念这一重要事件并启动技术层面的谈判。”谢里夫继续表示：“我向美国总统唐纳德·特朗普表示诚挚的祝贺和真诚的感谢，他对外交的坚定承诺以及倾向于和平解决的立场，再次帮助结束了这场可能给地区乃至更广泛范围带来毁灭性后果的冲突。”

他还声称：“我也感谢美国谈判团队，包括詹姆斯·戴维·万斯、史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳，感谢他们为这一成果做出的宝贵贡献。”他接着表示：“我对伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉赛义德·穆杰塔巴·哈梅内伊和总统马苏德·佩泽希齐扬阁下的智慧、远见和政治魄力表示深切的敬意和感谢，他们接受了和平之路。同时，我也赞赏伊朗谈判团队的努力，包括穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫、阿巴斯·阿拉格奇和伊斯坎达尔·穆梅尼，他们的耐心、坚韧以及致力于建设性互动的承诺，在达成这项协议中发挥了关键作用。”

巴基斯坦总理表示：“我特别有必要感谢卡塔尔政府领导层为实现这一目标所付出的真诚努力和建设性互动。同时，沙特阿拉伯王国、土耳其共和国和阿拉伯埃及共和国领导层的杰出作用也值得赞扬。”关于巴基斯坦，他还说：“我还要特别提到阿西姆·穆尼尔元帅，他不懈的努力、无私的奉献以及在推动这一进展和促进和平事业中的有效作用。”