特朗普侮辱了七国集团多数领导人 / 紧张局势源于不配合对伊战争

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国有线电视新闻网（CNN）在法国埃维昂七国集团峰会召开之际，报道了美国总统对七国集团领导人的言语攻击，并写道，唐纳德·特朗普近几个月来侮辱了该集团大多数成员国领导人。根据该报道，他近期愤怒的根源在于这些国家领导人拒绝配合美国和以色列对伊朗的战争。但事实上，特朗普与七国集团的关系多年来一直紧张，这种状况可以追溯到他的第一个总统任期。

据这家美国媒体报道，在大多数情况下，作为美国最亲密盟友的七国集团领导人都试图忽略他的讽刺和言语攻击，但其中一些人已开始反击。

特朗普对埃马纽埃尔·马克龙的攻击：特朗普与今年峰会东道主、法国总统埃马纽埃尔·马克龙认识时间最长，因此他们的关系似乎比其他人更为复杂。据CNN报道，马克龙多年来一直以自己有能力与特朗普打交道而自豪，但特朗普在4月份关于法国总统的两次公开评论中说：“在零到十的范围内，我会说他是个八。不算很好，但毕竟是法国，我们不能期待太高。”“我打电话给法国，和马克龙通话，他妻子对他很不好，（他）还在从下巴挨的那一拳中恢复。”在1月和6月，特朗普在两次关于法国总统的评论中羞辱了他，称“没有人想要他，因为他很快就要下台了。”“埃马纽埃尔总是理解错。”

对加拿大总理马克·卡尼的批评：在特朗普第二任期开始时，他与加拿大总理马克·卡尼的关系似乎比他与其前任贾斯廷·特鲁多紧张对抗的关系要积极，但贸易争端和卡尼今年早些时候在达沃斯的强硬演讲让美国总统改变了看法。他最近称卡尼为“卡尼州长”，暗指他此前威胁要将加拿大变为美国第51个州的言论。特朗普今年2月和3月在“真相社交”平台上发帖，讽刺性地称马克·卡尼为“州长”，并在批评其表现时声称“中国会活生生地吃掉加拿大，美国只能得到残羹剩饭”。他在1月份卡尼在达沃斯经济论坛发表演讲后还对他说：“加拿大因为有美国才存活。下次你发表评论时记住这一点，马克。”