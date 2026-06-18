印度教特性意识形态利用音乐散布伊斯兰恐惧症

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，位于华盛顿的“有组织仇恨研究中心”（CSOH）发布的一项新研究显示，各大数字平台上已发布了超过500首与“印度教特性”意识形态相关的歌曲。研究人员称，这些歌曲包含散布仇恨和煽动针对印度宗教少数群体（尤其是穆斯林和基督徒）暴力的内容。

这份报告通过审查YouTube、Spotify、Apple Music和Meta音乐库中发布的音乐，共识别出523首歌曲。研究人员认为，这些歌曲与上述平台的政策相悖。这些作品中使用了侮辱性、非人化的语言，甚至直接威胁宗教少数群体，其中一些还公然煽动针对这些群体的暴力。

仇恨内容在平台上的蔓延

根据这项研究，YouTube以托管210首歌曲位居此类内容之首，其次是Spotify（109首）、Meta音乐库（103首）和Apple Music（101首）。许多歌曲包含宗教亵渎、针对穆斯林和基督徒的阴谋论，以及对宗教场所的威胁。研究人员宣布，近一半的歌曲明确呼吁暴力。在已识别的523首作品中，有263首包含直接威胁或煽动袭击宗教少数群体的内容，其余则通过刻板印象和侮辱性语言助长仇恨。报告指出，这些内容形成了一种“自我强化的仇恨生态系统”，其中针对少数群体的威胁和暴力被鼓励和复制。

数百万次播放和广泛传播

这些歌曲在网络上获得了大量观看和广泛传播。根据研究结果，YouTube上的相关视频累计观看次数超过1.98亿次，Meta音乐库中的曲目被用于超过590万条Instagram Reels中。报告还显示，三个YouTube频道负责发布了超过40%的此类歌曲，尽管存在违规内容，这些频道仍然活跃，甚至拥有认证和创收账户。其中一个名为“Mayur Music”的频道单独托管了25首违反平台政策的歌曲，尽管如此，该频道还获得了YouTube银质奖章。

通过仇恨内容获利

研究人员表示，超过一半的视频已启用通过YouTube“Super Thanks”功能接收捐款的选项。此外，30位知名印度教特性歌手中的20位在Facebook上拥有创收账户，通过用户互动获利。与此同时，超过100个不同品牌的广告出现在这些视频旁边，包括ChatGPT、Google NotebookLM、Amazon Prime、Adobe、Dell、Flipkart、Kellogg's、Lewis等公司，甚至还有印度中央银行的广告。研究人员认为，这表明科技公司在监管和执行反仇恨言论政策方面存在缺陷。据“有组织仇恨研究中心”（CSOH）称，在2025年10月向平台举报的225首歌曲中，截至2026年5月仅有18首被删除，超过90%的此类内容仍可供用户访问。该组织警告称，此类内容的广泛传播可能会助长现实世界中的歧视、恐惧甚至教派暴力。