美联社报道欧洲三国就伊朗问题达成协议的细节

据阿赫勒贝特（阿卜纳）国际新闻社报道，据两名不愿透露姓名的美国官员和两名欧洲外交官透露，英国、法国和德国三国驻联合国大使于周二在德国代表处会面，讨论与伊朗可能达成的协议或对其重新实施制裁的问题。

美国官员还表示，美国国务卿马尔科·卢比奥与这三国的外交部长在周一的电话通话中也讨论了这一问题。

美国国务院在周二的电话通话后宣布，这四方讨论了确保伊朗不会获得核武器的问题。

英国、法国和德国是2015年与伊朗达成的核协议（即《联合全面行动计划》，简称JCPOA）的一部分。该协议旨在限制德黑兰的核计划，以换取解除对其实施的制裁。美国前总统唐纳德·特朗普在2018年其第一任期内单方面退出了该协议。

欧洲三驾马车根据该协议中的一项条款，即“快速恢复机制”，可以恢复联合国对伊朗的制裁。

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗周二声称，这三个欧洲国家有权重新实施制裁。

法国外交部在布鲁塞尔举行的欧盟外长会议后发表声明称：巴罗在谈到伊朗问题时，强调了恢复谈判以建立伊朗核计划长期框架的优先性。法国、德国和英国，如果在8月底之前未能获得伊朗可验证的承诺，有权恢复十年前解除的联合国制裁。

据美联社报道，外交官们没有提供欧洲三驾马车之间拟议协议的细节。

伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇近日表示，如果在以色列和美国袭击其核设施后能保证不再遭受袭击，德黑兰将接受与美国重启核谈判。

他说，必须有“不再发生此类行动的坚实保证”，并强调“对伊朗核设施的袭击使达成解决方案变得更加困难和复杂。”

犹太复国主义政权于6月13日凌晨以应对伊朗核威胁为借口，开始对伊朗进行侵略性袭击，而此时德黑兰和华盛顿正在就伊朗核计划和制裁问题进行谈判。随后几天，在美国与以色列的配合下，以色列袭击了伊朗的三个关键核设施。